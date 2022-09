Digitale terrestre: FOLLIA eBay con il MINI decoder al 15% di sconto

Affrettati ad approfittare della super promozione che eBay ha attivato per il mese di settembre. Grazie al magico codice coupon “SETT22” acquisti l’eccezionale Mini Decoder Digitale Terrestre Thomson a soli 37,43 euro, invece di 44,04 euro.

Il digitale terrestre con eBay non fa più paura. Adeguerai il tuo televisore all’arrivo del nuovo standard trasmissivo con pochi euro. In più, il Decoder DVB-T2 Thomson è così piccolo da collegarsi direttamente dietro alla tua TV. In questo modo preserverai l’estetica del tuo arredamento.

Digitale terrestre: adeguati con il Mini Decoder Thomson

Prezzo super scontato per il fantastico Decoder Digitale Terrestre Thomson. Inserendo il codice coupon “SETT22” direttamente nel carrello di eBay lo pagherai solo 37,43 euro, invece di 44,04 euro. Niente male vero? Acquistalo subito prima che le scorte finiscano.

Questo piccolo dispositivo aggiornerà il tuo televisore grazie al suo sintonizzatore DVB-T2 integrato. Potrai goderti tutti i canali in chiaro trasmessi sia dalle emittenti nazionali che da quelle locali. Collegalo tramite la porta HDMI e assicurati il massimo della qualità visiva in HD a 1080p.

Il Decoder Digitale Terrestre Thomson si trasforma anche in un comodo media player. Grazie alla sua porta USB potrai trasmettere foto, immagini, video e contenuti direttamente sul televisore di casa tua. Cambia intrattenimento scegliendo il meglio per te e la tua famiglia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.