Digitale terrestre FACILE: decoder Nokia con media player a 19€, -50%

Il digitale terrestre non potrebbe essere più semplice da utilizzare. Effettua il passaggio in tranquillità con l’eccellente decoder premium di Nokia, dotato persino di media player. Risparmi il 50% su Amazon e lo porti a casa a 19,99€ appena: completa adesso l’ordine per approfittarne, le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Nokia: decoder smart a metà prezzo su Amazon

Un prodotto pazzesco, perfettamente compatibile con il digitale terrestre DVB T2. Potrai continuare e guardare i tuoi programmi preferiti senza alcun problema, dopo una rapida configurazione iniziale. Collegalo tramite porta HDMI al tuo televisore oppure a uno schermo dotato di questo tipo di ingresso e – tramite il telecomando in dotazione – completa l’installazione rapidamente. Dopodiché sei pronto a gustarti i programmi che ami di più.

Come anticipato, questo gioiellino è anche dotato di ingresso USB per memorie esterne. Collega chiavette e hard disk per riprodurre i contenuti che ci sono a bordo, come un vero e proprio media player. Non perdere l’occasione di fare un incredibile affare con il decoder di Nokia, adesso in gran sconto su Amazon in occasione del Prime Day. Completa l’ordine al volo: ci sono solo poche ore ancora per averlo a 19,99€ invece del doppio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.