Digitale terrestre e smart TV: come avere TUTTO a meno di 50€

Perché limitarsi a passare al nuovo digitale terrestre, se puoi avere la combo perfetta e aggiungere anche la smart TV? Facendo scelte mirate, con meno di 50€ ottieni entrambi. Basta sapere quali prodotti comprare, ottenendo tanta qualità e spendendo pochissimo.

In questa brevissima guida ti spiegherò come dare nuova vita alla tua televisione in pochi minuti. Fai tutto da solo, non serve chiamare tecnici e resterai sbalordito dal risultato. Servono solo due prodotti, assolutamente reperibili su Amazon. Uno adeguerà la TV al nuovo modo di guardare i tuoi canali preferiti. L’altro servirà invece per aggiungere il meglio della televisione intelligente, che sarà a portata di telecomando. Pronto? Ecco cosa ti serve e come fare.

Digitale terrestre e smart TV: la combo a piccolo prezzo

Questa guida vale sia se possiedi una televisione (o semplicemente uno schermo) con ingresso HDMI sia se invece c’è solo una porta SCART. Nel secondo caso, alla fine dell’articolo troverai un accessorio (economico e complementare) per far funzionare tutto.

Prima di tutto, il digitale terrestre. Per rendere compatibile il televisore, serve un decoder. Ce ne sono spesso in offerta intorno ai 20€. Scegliendo questo modello in sconto a 19,99€ porti a casa un dispositivo che non solo ti permetterà di continuare a guardare i tuoi canali preferiti, ma funzionerà anche come media player. Infatti, c’è una porta USB alloggiata sul frontale e – attraverso lei – potrai collegare memorie esterne e riprodurre i contenuti audio e video che ci sono a bordo. Super facile da usare, lo colleghi tramite ingresso HDMI e, sfruttando il telecomando in dotazione, completi in un attimo la configurazione. A quel punto, avrei tutti i tuoi canali preferiti a disposizione. Sceglilo finché è in sconto!

Adesso possiamo pensare ad ottenere un sistema di smart TV super avanzato a prezzo super competitivo. In questi casi, Fire TV Stick Lite è sempre la soluzione perfetta. Si tratta di una chiavetta marchiata Amazon (quindi di elevatissima qualità) che installi dietro la TV, tramite ingresso HDMI, e ti mette a portata di telecomando tutto il meglio del sistema operativo Android, personalizzato da una interfaccia utente semplicissima, innovativa, intuitiva e completa.

Netflix, DAZN, Disney+, YouTube, Discovery+, RAI Play, Spotify e non solo: ci sono praticamente tutte le piattaforme di streaming alle quali sei abbonato. Ancora, puoi scaricare app per navigare su Internet, giochi e altri software. Tramite Bluetooth puoi collegare soundbar, mouse, tastiere e anche controller di gioco. Ciliegina sulla torta: tramite il pratico telecomando in dotazione, premendo un pulsante puoi interagire con l’assistente vocale Alexa. Un enorme concentrato di tecnologia, che porti a casa a 29,99€ appena adesso: impressionante.

Facciamo due conti: scegliendo insieme il decoder e Fire TV Stick Lite, approfittando dei prezzi del momento, porti tutto a casa a 49,89€ con spedizioni veloci e gratuite. Come promesso, ottieni il digitale terrestre e la smart TV investendo meno di 50€.

Come anticipato, se possiedi un televisore che non è dotato di ingresso HDMI, puoi facilmente risolvere con un convertitore che porta il segnale da HDMI a SCART. Geniale ed economico, lo prendi a 9€ circa.

Per finire, ti segnalo un altro accessorio utilissimo, che ti consentirà di ottimizzare gli ingressi HDMI, che potrebbero essere toppo pochi e non bastare per tutte le tue periferiche. Fra chiavette intelligenti, decoder e console, si fa presto a finire. Con questo accessorio attualmente in sconto a 8€ circa (spunta il coupon in pagina per il massimo risparmio), da una sola porta, ne ottieni subito 3!

Visto come puoi portare a nuova vita anche il più vecchio dei televisori, spendendo pochissimo? Fatti furbo, risparmia e divertiti!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.