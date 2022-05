Digitale Terrestre e smart TV Android? Bastano 38€ su Amazon

Il nuovo digitale terrestre e anche una bel sistema di smart TV Android in una sola volta? Invece di prendere un prodotto tutto in uno, spendi la metà e approfitta degli sconti Amazon del momento. Attivi ancora per pochissimo, ti permettono di avere un decoder DVB T2 a 18€ circa e una chiavetta smart di alta qualità, la Fire TV Stick Lite, a 19,99€. Se ci aggiungi le spedizioni rapide e gratis, offerte dai servizi Prime, ti rendi subito conto che – con meno di 40€ – fai un ottimo affare e trasformi il televisore.

Accaparrateli adesso però perché entrambi sono in sconto lampo:

Digitale terrestre e smart TV Android: è il momento farsi furbi

Una combo spettacolare, che ti permetterà di dare nuovo sprint alla televisione, anche in vista del passaggio al nuovo modo di guardare la TV. Non solo continui a guardare i tuoi canali preferiti, ma puoi anche ottenere un sistema di intrattenimento multimediale super completo. Tutto spendendo pochissimo.

Il primo dispositivo da scegliere è questo decoder a 18,69€ (prezzo nel momento in cui ti segnalo l’offerta), che ti mette a disposizione piena compatibile con il digitale terrestre DVB T2 e anche funzionalità di media player e possibilità di connessione a Internet per feature aggiuntive.

Il secondo prodotto da scegliere a Fire TV Stick Lite a 19,99€ (in sconto nel momento in cui te lo segnalo). Questa chiavetta intelligente è basata sul sistema operativo Android e ti permetterà di accedere a decine di applicazioni. Non solo giochi e software, ma anche e soprattutto le app delle piattaforme di contenuti audio e video in streaming che ami di più. DAZN, Netflix, Disney, Discovery+ e non solo: tutto a portata di telecomando. Quest’ultimo, premendo un pulsante, ti permetterà addirittura di interagire con l’assistente vocale Alexa, semplicemente usando la voce.

Come vedi, con una spesa ridicola, dai nuova vita al tuo televisore e lo fai in modo furbo. Non con un prodotto “tutto in uno”, che costa più del doppio. Approfitta adesso delle promozioni Amazon però: i prezzi che ti ho segnalato sono mero frutto di offerte lampo e non dureranno per molto tempo ancora.