Digitale terrestre e smart TV: 25€ per questo MAGNIFICO decoder

Una combo perfetta. Con questo decoder prepari la televisione al nuovo digitale terrestre e, contemporaneamente, ottieni un ottimo sistema di smart TV. Semplice da configurare e utilizzare, è anche parecchio compatto. Tramite il tuo smartphone, riproduci su grande schermo i tuoi contenuti preferiti: praticissimo. In più, in omaggio ricevi l’antenna per il collegamento a Internet del dispositivo attraverso il WiFi: dai un’occhiata in giro, solitamente bisogna acquistarla a parte.

La cosa più impressionante è che adesso puoi prenderlo in sconto da Amazon a 25€ circa appena. Una cifra ridicola, possibile grazie solo alle promozioni del momento. Tutto quello che devi fare è completare rapidamente l’ordine. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Decoder digitale terrestre: smart è meglio

Facilissima la configurazione iniziale sia della parte dedicata ai tuoi canali TV preferiti, sia del cuore “intelligente” di questo gioiellino. Tramite l’antenna WiFi, da inserire nella porta USB integrata, la inserisci e connetti a Internet il dispositivo.

Sul tuo smartphone scarichi l’apposita applicazione per permettere alle due periferiche di comunicare e il gioco è fatto. Quando vuoi trasmettere un contenuto su grande schermo, basta un tocco. Perché limitarsi al “solo” digitale terrestre, quando puoi avere molto di più, spendendo anche parecchio di meno?

Non perdere l’occasione Amazon del momento e porta a casa questo ottimo decoder per il nuovo digitale terrestre DBV T2 a prezzo piccolissimo. Completa l’ordine al volo per prenderlo a 25€ circa appena, le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.