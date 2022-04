Digitale terrestre e Android TV? Basta questo decoder ASSURDO (70€)

Il momento di preparare il televisore al nuovo digitale terrestre DVB T2 è perfetto per iniziare a usare il più avanzato sistema smart per televisione. Mi riferisco naturalmente all'eccellente Android TV. Non servono due dispostivi diversi, basta scegliere quello giusto, esattamente come questo decoder avanzato di Telesystem.

Un prodotto super completo, dotato di un sacco di funzionalità. Grazie allo sconto attualmente presente su Amazon, puoi portarlo a casa a 70€ circa appena. Devi solo completare l'ordine velocemente, il prezzo finale sarà visualizzato prima del pagamento (se la promozione è ancora attiva). Le spedizioni sono anche rapide e gratis.

Un affare, se consideri che un solo prodotto – che fa entrambe le cose – costa meno di quanto servirebbe spendere per comprarne due separati. Senza contare il fastidio dell'ingombro doppio.

Digitale terrestre e Android TV insieme con questo decoder

Un prodotto spettacolare. Interessante a livello estetico, perché compatto e di design, è super semplice da configurare. Basta collegare l'antenna, il cavo HDMI e la presa di alimentazione e sei pronto a usarlo. Seguendo gli step mostrati a video, in un attimo avrai finito.

Da una parte, grazie alla piena compatibilità con il code HEVC Main 10, sei pronto a godere di tutti i tuoi canali preferiti, in ottima qualità grazie al nuovo digitale terrestre DVB T2.

Dall'altra, ti si aprirà un mondo di intrattenimento, grazie al sistema smart Android TV. Tutte le tue piattaforme di contenuti video e audio in streaming saranno a portata di telecomando, grazie alle loro applicazioni e non solo. Infatti, potrai anche scaricare applicazioni di qualsiasi tipo: basterà cercare nello store ufficiale.

Per finire, questo gioiellino integra anche il supporto alla tecnologia Chromecast, che ti permetterà di trasmettere su grande schermo, e in tempo reale, quello che c'è sullo schermo del tuo smartphone, tablet o PC.

Insomma, un prodotto che non potrebbe essere più completo, pronto a trasformare completamente il tuo approccio alla televisione. Questo eccellente decoder di Telesystem, a questo prezzo, è un autentico affare.

Completa l'ordine al volo da Amazon per approfittare della promozione e averlo a 70€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in sconto limitata, il prezzo finale è visibile al momento del pagamento.