Digitale Terrestre DVB T2: decoder media player facile da usare (24€)

Il nuovo digitale terrestre DVB T2 non è un problema, basta scegliere un buon decoder a prezzo concorrenziale. Di modelli a meno di 30€ ce ne sono tantissimi, molti dei quali anche parecchio validi. Ad esempio, quello che ho scovato oggi lo prendi ad appena 24€ circa da Amazon. Dalla sua, ha una gran semplicità di utilizzo e anche la possibilità di essere sfruttato come media player. Un'ottima soluzione, insomma, e godi anche di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Digitale terrestre DVB T2: ottimo decoder su Amazon

Un prodotto compatto, che naturalmente arriva a casa dotato di telecomando. Semplicissimo da collegare alla TV (e all'antenna) e altrettanto facile da utilizzare. L'interfaccia utente ti aiuterà a fare la ricerca dei tuoi programmi preferiti, che potrai ovviamente memorizzare.

Piena compatibilità con lo standard HEVC Main 10, il nuovo codec che ti consentirà di non patire alcun problema anche dopo che il passaggio al nuovo modo di guardare la TV sarà completo.

Dalla sua, questo gioiellino ha anche un altro vantaggio: puoi sfruttarlo come un media player. In che modo? Facilissimo. Sulla parte frontale c'è un ingresso USB. Bene, a lui puoi collegare le tue memorie esterne e riprodurre i contenuti (come foto, audio e video) che ci sono a bordo.

Insomma, questo decoder per il nuovo digitale terrestre DVB T2 è super semplice da usare e anche assolutamente completo. Da Amazon lo porti a casa a 24€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.