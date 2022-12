Digitale terrestre: DVB-T2 e Android TV con un solo decoder a soli 64€

L’arrivo del nuovo digitale terrestre nasconde anche piacevoli sorprese. Ad esempio, se il tuo televisore non è compatibile, ma è ancora in buone condizioni, con un’unica soluzione economica puoi renderlo adatto al DVB-T2 aggiungendo anche Android TV. Come? Grazie al Decoder Telesystem ON T2 HD. Fai l’affare del giorno, acquistalo subito in offerta su eBay a soli 64 euro, invece di 89,90 euro (prezzo di listino).

Il vantaggio di questo dispositivo è che integra un ottimo ricevitore di segnale DVB-T2, compatibile quindi al nuovo standard trasmissivo, con Android TV. Perciò, potrai trasformare il tuo vecchio televisore in una vera e propria moderna smart TV risparmiando centinaia di euro. Ovviamente con eBay puoi anche decidere di pagarlo in 3 rate a tasso zero selezionando PayPal.

Digitale terrestre: DVB-T2 + Android TV grazie a Telesystem

Telesystem ON T2 HD è un pratico decoder di ultimissima generazione che integra la compatibilità al nuovo digitale terrestre con il meglio dello streaming. Infatti, in qualsiasi momento potrai passare dalla visualizzazione dei canali in chiaro alle tue piattaforme preferite con oltre 400mila film e programmi. Niente male vero? Collegalo subito alla tua TV grazie alla pratica porta HDMI e alla rete internet tramite WiFi o cavo Ethernet.

Acquistalo ora a soli 64 euro, anziché 89,90 euro. Con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

