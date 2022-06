Digitale Terrestre: decoder WiFi e media player a 23€ (antenna GRATIS)

Il momento di passare al nuovo digitale terrestre DVB T2 può essere perfetto per rendere più intelligente il tuo televisore. Infatti, basta un decoder come quello attualmente in sconto su Amazon, per avere a disposizione un piccolo sistema di intrattenimento multimediale.

Nello specifico, questo dispositivo – grazie alla connessione a Internet – ti permette di ottenere l’accesso a funzionalità aggiuntive come la fruizione di YouTube e non solo. Infatti, grazie alla pratica porta USB integrata, puoi sfruttarlo come media player, collegare memorie esterne e riprodurre i contenuti che ci sono a bordo.

Per accaparratelo in gran sconto, completa l’ordine al volo e portalo a casa a 23€ circa appena. Ottieni gratis l’antenna per la abilitare la connessione WiFi. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Digitale Terrestre: il decoder con Internet è in sconto

Perfettamente compatibile con il codec HEVC Main 10 e con l’audio Dolby Digital, questo dispositivo è proprio quello che occorre per continuare a guardare i tuoi canali preferiti, anche quando il passaggio al nuovo standard sarà completo.

A differenze degli altri decoder per il digitale terrestre, il modello in gran sconto su Amazon è dotato di connessione a Internet e non solo. Approfittando della promozione del momento, l’antenna per la connessione WiFi la ricevi gratis e non dovrai comprarla a parte. Inoltre, come anticipato, la porta USB anteriore ti permette di sfruttarlo come un vero e proprio media player.

Non perdere l’occasione del momento: completa l’ordine al volo, portalo a casa a 23€ circa appena e ottieni il tuo omaggio. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.