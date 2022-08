Digitale Terrestre: decoder smart cilindrico, uno SPETTACOLO (20€)

Il decoder smart cilindrico è un vero e proprio gadget di design, pronto ad assolvere al tedioso compito di accompagnarti (nel migliore dei modi) al passaggio al nuovo Digitale Terrestre. Oltre a questo, proprio per il suo cuore “intelligente”, puoi collegarlo a Internet e guardare YouTube oppure puoi usarlo come media player.

Super compatto, occupa pochissimo spazio e la cosa interessante è che adesso anche il prezzo è un vero e proprio spettacolo. Spuntando subito il coupon in pagina, puoi portarlo a casa a 20€ circa appena da Amazon. Inoltre, godi di spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Digitale Terrestre: il decoder smart cilindrico è in sconto

Perfettamente compatibile con il codec HEVC Main 10 (H265) e anche con l’audio Dolby, non avrai difficoltà a continuare a girare i tuoi programmi preferiti, nonostante il passaggio al nuovo standard.

Super semplice da installare, l’interfaccia utente è incredibilmente intuitiva e facilmente gestibile tramite il telecomando in dotazione. La porta USB integrata, ben si presta a due operazioni:

collegare antenne WiFi esterne , così da effettuare la connessione a Internet del dispositivo e fruire di funzionalità aggiuntive come la visione di YouTube;

, così da effettuare la connessione a Internet del dispositivo e fruire di funzionalità aggiuntive come la visione di YouTube; inserire memorie esterne e riprodurre i contenuti audio e video che ci sono a bordo.

Proprio questo è il cuore smart di questo particolarissimo decoder cilindrico, perfetto non solo per il Digitale Terrestre. Non perdere l’occasione di risparmiare su Amazon e portalo a casa ora a 20€ circa appena: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine per approfittarne, le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata, sii veloce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.