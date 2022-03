Digitale terrestre: decoder sintonizzazione automatica e WiFi a 24€

Su Amazon c'è un ottimo decoder di Fenner, di ultima generazione, perfetto per il nuovo digitale terrestre DVB T2. Dotato di sintonizzazione automatica dei canali, ma anche della connessione a Internet tramite WiFi oppure cavo Ethernet. Inoltre, puoi usarlo addirittura come media player, sfruttando la porta USB integrata.

Semplice l'interfaccia utente, così completa che ti offre anche un sistema di parental control per monitorare l'uso del televisore da parte dei più piccoli. Con la promozione in corso su Amazon, puoi accaparrartelo a 24€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Digitale terrestre: il decoder con sintonizzazione automatica è più comodo

L'8 marzo inizia il passaggio al nuovo digitale terrestre DVB T2. Se la televisione non è nativamente compatibile non disperare: basta veramente un investimento minimo per acquistare un dispositivo in grado di adeguare la TV al nuovo modo di guardare i tuoi canali preferiti.

Il modello in sconto su Amazon è fra i più comodi disponibili in commercio. Il motivo è semplice: dopo averlo collegato al televisore, tramite uscita HDMI oppure SCART, lo accendi e la sintonizzazione è assolutamente automatica.

Il software infatti è uno dei suoi punti di forza principali: super semplice e intuitivo, è dotato di parental control. Tieni sotto controllo quello che guardano i bambini, in pochi step.

Massima compatibilità con il codec HEVC Main 10, fondamentale per lo switch off, offre anche il supporto all'audo Dolby Digital. Un'altra caratteristica fondamentale per evitare che l'audio di alcuni programmi non siano visibili.

Come anticipato, questo dispositivo offre anche due funzionalità aggiuntive. La prima è relativa alla possibilità di sfruttarlo come media player. Tramite la porta USB integrata puoi collegare memorie esterne e riprodurre i contenuti audio e video che ci sono a bordo.

Ancora, puoi collegarlo a Internet tramite cavo (c'è una porta Ethernet) e anche sfruttando il WiFi: basterà abbinare una speciale antenna, da comprare a parte.

Insomma, un ottimo prodotto questo decoder di Fenner per il nuovo digitale terrestre DVB T2, che adesso prendi a prezzo bassissimo da Amazon. Completa l'ordine al volo per accaparrartelo a 24€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.