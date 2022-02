Digitale terrestre: decoder invisibile, mini o con WiFi? Meno di 30€

Se il televisore non è compatibile nativamente, è senza dubbio il momento di prepararlo al passaggio al nuovo digitale terrestre DVB T2. Grazie a un decoder specifico, risolvi il problema senza investire nell'acquisto di un nuovo TV.

Quele scegliere però? Di modelli ce ne sono tantissimi e orientarsi può diventare complesso. In questa mini guida ti segnaliamo cosa verificare e quale modello scegliere a meno di 30€ su Amazon con la certezza di poterlo sfruttare al meglio.

Nuovo digitale terrestre: decoder validi a meno di 30€

Perché un dispositivo sia veramente utile per permetterti di continuare a guardare la TV dopo che il passaggio al nuovo standard sarà completo, c'è un parametro fondamentale da rispettare: la compatibilità con il codec HEVC Main 10.

Qualsiasi modello non riporti chiaramente questa caratteristica è da escludere perché, sebbene ora potrebbe sembrare che funzioni, a passaggio avvenuto non sarà più utilizzabile e bisognerà comprarne uno nuovo. Purtroppo in vendita ci sono ancora modelli non validi e bisogna stare attenti.

Quasi tutti i modelli recenti offrono inoltre funzionalità aggiuntive. Le più gettonate solo quelle legate alla funzionalità di media player (tramite porta USB puoi inserire memorie esterne e riprodurre i contenuti audio e video che ci sono a bordo) e non solo. Infatti, alcuni possono essere collegati a Internet per accedere a feature supplementari, che rendono un po' più smart anche i televisori più datati.

Quale scegliere, a questo punto? Molto dipende da come è posizionata la tua TV e dalle tue esigenze. Ho scelto 3 modelli a meno di 30€, tutti validi.

Il primo è quello preferito da molti perché in grado di diventare invisibile. Un dispositivo a scomparsa, che c'è, ma non si vede dietro la TV. Ha dimensioni di una chiavetta, basta alloggiarlo all'interno dell'ingresso HDMI, configurarlo e iniziare usarlo. Grazie a un piccolo adattatore lo puoi usare anche come media player. Lo prendi a 29,99€ con spedizioni rapide e gratis.

Il secondo modello è un po' più grande, ma è dotato – oltre che di media player – anche della possibilità di effettuare una connessione a Internet tramite cavo Ethernet oppure WiFi. In questo modo, puoi accedere a funzionalità aggiuntive. Nello specifico, questo modello è interessante perché – grazie alla promozione in corso su Amazon – ricevi in omaggio l'adattatore di rete per la connessione senza fili. Normalmente si compra a parte. L'intero kit invece puoi portarlo a casa a 26€ circa appena. Spedizioni rapide e gratis.

Per finire, una via di mezzo. Un modello super economico, mediamente compatto e dotato sia di media player sia della possibilità di effettuare una connessione a Internet, inserendo una chiavetta WiFi da comprare a parte. Ingombra poco e rende bene. Questa versione la prendi a 22€ circa. Anche in questo caso, spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Con questi tre decoder, tutti a meno di 30€ su Amazon, puoi accedere al digitale terrestre DVB T2 senza alcun problema. Ovviamente, a casa arrivano completi di quello che serve per usarli, incluso naturalmente un telecomando specifico. Investi una cifra più che accessibile e ti assicuri un passaggio sereno al nuovo modo di guardare la televisione.