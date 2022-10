Digitale terrestre: il decoder DVB-T2 più economico lo trovi su eBay

Il nuovo digitale terrestre in arrivo sta obbligando un po’ tutti ad adeguarsi se non si è provvisti di apparecchi compatibili. Senza spendere una fortuna si può optare per un semplicissimo decoder in grado di trasformare qualsiasi televisore in un moderno TV.

Addirittura su eBay trovi quello più economico in assoluto. Stiamo parlando del Decoder DVB-T2 Fris a soli 21,79 euro. Un prezzo d’affare per questo prodotto innovativo. Infatti, è stato realizzato per essere installato dietro il televisore così da scomparire alla vista.

Inoltre, integra anche una presa SCART utile per collegarlo agli apparecchi più vecchi oppure per lasciare libere le poche prese HDMI. Nondimeno, è anche possibile collegarlo tramite cavo HDMI. Quindi è praticamente universale e adatto a tutti i modelli.

Digitale terrestre: Decoder DVB-T2 pratico ed economico su eBay

Una delle caratteristiche più apprezzate in questi prodotti compatibili con il nuovo digitale terrestre è la praticità. Poter installare questo decoder DVB-T2 con semplicità e senza perdere troppo tempo è un vantaggio importante. Mettilo subito nel carrello a soli 21,79 euro.

Con eBay la consegna è gratuita e godi della sua garanzia clienti. Collegandolo tramite presa SCART o HDMI dovrai inizializzare, solo per la prima volta, una ricerca canali automatica. Una volta trovati tutti i canali, il dispositivo li elencherà in ordine secondo la Numerazione LCN Nazionale.

A scadenza regolare, il Decoder Fris verifica in totale autonomia se ci sono aggiornamenti. In caso affermativo partirà con la risintonizzazione dei canali del digitale terrestre per fornirti tutte le novità appena arrivate. Quindi sarai sempre aggiornato con nuovi canali, qualità audio e video, alta definizione e molto altro.

Trasforma questo decoder in un pratico media player. Inserendo un disco esterno alla praticissima porta USB potrai trasmettere sul tuo televisore tutti i contenuti che avrai caricato nella pen drive. Goditi il meglio dell’intrattenimento in un unico dispositivo.

Acquista oggi stesso questo Decoder DVB-T2 a soli 21,79 euro. Si tratta di un apparecchio economico solo nel prezzo. E con eBay la consegna è gratuita e sarai coperto dalla garanzia clienti di questo colosso dello shopping online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.