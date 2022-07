Digitale terrestre: questo decoder invisibile ti farà vedere tutto

L’arrivo del nuovo digitale terrestre sta spaventando un po’ tutti, non sei l’unico. Ciò che più preoccupa è riuscire ad adeguarsi con un apparecchio compatibile alla prossima tecnologia DVB-T2 – HEVC Main 10.

Se pensi che questo comporti un esborso importante di denaro, sappi che esistono soluzioni davvero molto valide a circa una trentina di euro. Esistono anche prodotti più economici, ma quando scoprirai questo decoder te ne innamorerai subito.

Non pensare che dovrai convivere da qui ai prossimi anni con una scatola posta sotto il televisore. Grazie al Decoder Digitale Terrestre WWIO Trinity T2 TV Stick V2 non avrai proprio questo problema. Mettilo nel carrello a soli 31,90 euro e scopri quanto è potente nonostante sia invisibile.

Infatti, è stato realizzato con dimensioni molto simili a una chiavetta USB. Non dovrai far altro che inserirlo dietro il tuo televisore nell’apposita porta HDMI. Non lo vedrai più. Le sue dimensioni ridotte salva spazio sono davvero fantastiche.

Decoder Digitale Terrestre WWIO Trinity TV Stick

Scordati quei fastidiosi box da collocare sotto o a fianco del tuo televisore. Con il Decoder Digitale Terrestre WWIO Trinity TV Stick non vedrai proprio nulla sulle tue superfici, ma riceverai tutti i canali con un ottimo segnale.

Infatti, potenza e velocità non mancano a questo prodotto di nicchia anche molto economico per quello che offre. Se stai già pensando a come farai per gestire due telecomandi, non perdere altro tempo a scervellarti.

Infatti, il Decoder Digitale Terrestre WWIO Trinity TV Stick è dotato di un telecomando wireless universale 2 in 1. Ti basterà configurarlo seguendo le semplici istruzioni incluse nella confezione e potrai gestire automaticamente e contemporaneamente televisore e decoder.

La resa visiva è di ottima qualità. Supporta la tecnologia Full HD 1080p. Inoltre, è certificato per ricevere senza alcun problema le trasmissioni tramite la nuova piattaforma DVB-T2. La potenza del segnale è molto forte garantendoti una buona visione anche in caso di maltempo.

Non perdere questa opportunità incredibile. Metti nel carrello il Decoder Digitale Terrestre DVB-T2 WWIO Trinity TV Stick a soli 31,90 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.