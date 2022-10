Digitale terrestre: il decoder DVB-T2 definitivo è in offerta su eBay

Il nuovo digitale terrestre non aspetta i ritardatari. Secondo alcune indiscrezioni alcuni canali tra quelli ancora in SD Mpeg-2 verranno rimossi in anticipo, prima di gennaio 2023. Per questo è indispensabile che chi ancora non si è adeguato a questo passaggio epocale lo faccia al più presto.

Su eBay, in offerta a un prezzo davvero speciale, trovi il Decoder DVB-T2 Fenner a soli 25,99 euro, invece di 32,90 euro. Questo non è il solito apparecchio da collegare al tuo televisore, ma è un decoder definitivo che ti assicura la migliore ricezione dei canali, anche quando il segnale non è elevato.

Completo di tutto, questo dispositivo sarà la tua salvezza per continuare a vedere i canali del digitale terrestre anche dopo lo switch off definitivo. Non ci sono altre soluzioni se non quella di rimanere completamente isolati da tutto, cosa che ti sconsigliamo.

Digitale terrestre: il Decoder Fenner DVB-T2 deve essere tuo

Vinci una corsa contro il tempo verso il nuovo digitale terrestre e contro gli ultimi pezzi disponibili. Il Decoder DVB-T2 Fenner a soli 25,99 euro, invece di 32,90 euro, deve essere tuo. Non puoi lasciarti scappare un’offerta così spettacolare e, soprattutto, un prodotto così eccezionale.

Compatibile con tutti i televisori, potrai collegarlo facilmente tramite porta SCART o tramite porta HDMI. Tra l’altro, grazie alla speciale porta USB trasforma il tuo vecchio televisore in un pratico Media Player. Sarai davvero soddisfatto di questo prodotto.

Pensa, collegandolo a internet tramite USB o Ethernet, potrai accedere direttamente a YouTube e goderti tutti i tuoi video preferiti. Insomma, il Decoder DVB-T2 Fenner non è solo e semplicemente un sintonizzatore TV per il nuovo digitale terrestre, ma è anche un perfetto media player per l’intrattenimento.

Perciò non perdere altro tempo e aggiudicati il Decoder DVB-T2 Fenner a soli 25,99 euro, invece di 32,90 euro. Goditi la nuova TV digitale e sperimenta cosa vuol dire avere collegato al televisore un dispositivo completo in tutto e performante per la ricezione dei canali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.