Digitale terrestre: decoder con YouTube a 24€, antenna WiFi GRATIS

Su Amazon ci sono dei modelli di decoder che, oltre a permetterti il passaggio al nuovo digitale terrestre DVB T2 in totale semplicità, hanno anche funzionalità aggiuntive utilissime. Ad esempio, quello che ho scovato in sconto è anche un media player. Dunque, riproduce foto, video e audio da memorie esterne USB, ma non solo. Infatti, puoi collegarlo a Internet e utilizzare addirittura YouTube.

Complice una golosa promozione, utilizzando uno speciale coupon ricevi uno sconto immediato e ottieni in omaggio l’antenna USB per la connessione a Internet del dispositivo tramite WiFi. Per approfittarne, basta spuntare il coupon in pagina e completa l’ordine al volo, prima che la promozione finisca. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Decoder digitale terrestre: questo è quello da scegliere

Non solo è pienamente compatibile con il nuovo modo di guardare la televisione, questo interessante dispositivo ti permetterà anche di accedere a funzionalità aggiuntive delle quali molti modelli non dispongono.

Infatti, tramite la porta USB anteriore, potrai collegare memorie esterne e riprodurre i contenuti multimediali che ci sono a bordo (audio, video e foto). Ancora, utilizzando la chiavetta che ricevi in omaggio, sempre tramite la stessa porta potrai abilitare l’accesso a Internet tramite WiFi, direttamente al tuo router.

A questo prezzo, questo decoder per il digitale terrestre DVB T2 è un vero e proprio spettacolo. Per accaparrartelo a 24€ circa appena, spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo. Lo prendi a mini prezzo e in omaggio ricevi l’antenna per la connessione WiFi. Le spedizioni sono super rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.