Digitale terrestre: cosa fare per continuare a vedere i canali

Continua il rilascio della banda 700 e il refarming del nuovo digitale terrestre. Le tappe che porteranno al DVB-T2 non si sono ancora concluse, perciò sarà necessario rimanere costantemente informati sugli ultimi cambiamenti che potrebbero oscurare alcuni canali. Cosa è necessario fare per non perderne nessuno e così vedere tutta la programmazione offerta in chiaro? Scopriamolo insieme e vediamo come continuare a vedere tutti i canali del digitale terrestre.

Digitale terrestre e refarming: come assicurarsi la visione di tutti i canali

Indubbiamente, per molti utenti il passaggio al nuovo digitale terrestre sta risultando alquanto impegnativo. Tra l'altro, questi refarming regionali sono solo l'inizio del viaggio verso il DVB-T2 che si concluderà solo nel 2023. Quindi è necessario armarsi di tanta pazienza e seguire alcune semplici istruzioni per potersi assicurare la visione di tutti i canali.

Come in Lombardia, dove diversi utenti stanno lamentando il fatto che i TGR della Rai sono scomparsi dal digitale terrestre. Questo è un caso, ma per altri canali delle emittenti televisive Mediaset sta succedendo qualcosa di simile. Questo perché, ogni qualvolta ci sia una modifica sulla piattaforma di trasmissione, è necessario effettuare la risintonizzazione dei canali non una, ma ben due volte.

La prima non appena avviene la modifica, la seconda a circa due settimane dall'ultima. Effettuare questa operazione non è particolarmente difficile, e comunque viene in aiuto un video pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico dedicato alla Nuova TV Digitale e che vi riproponiamo qui sotto.

La seconda risintonizzazione dovrebbe avvenire in concomitanza con le nuove modifiche apportate a ogni Comune singolarmente. Il perché lo spiega il Mise:

Durante il processo di refarming, nei comuni interessati si potrebbe sperimentare nell’arco di un giorno, un disservizio causato dallo spostamento di frequenza delle emittenti. Questo malfunzionamento non dipende dalla tecnologia del tuo televisore, perché la modalità di trasmissione resta invariata.

Per verificare la data ci si deve collegare sul sito Nuova TV Digitale alla sezione dedicata per la verifica della data di switch off del proprio Comune.