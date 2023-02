Digitale terrestre: cosa è cambiato effettivamente nel 2023

Il nuovo anno è ormai iniziato da un mese, a che punto siamo con il digitale terrestre? All’alba del 2023 molti si stanno chiedendo cosa sia cambiato nel mondo della radiotelevisione italiana. Una domanda lecita, visto che da tempo si parla di “passaggio epocale”, “nuova tecnologia” e “novità trasmissiva”.

Fondamentalmente le novità non sono poi molte, anzi tutt’altro. Forti di importanti cambiamenti avvenuti durante tutto il 2022, i più rilevanti concentrati negli ultimi mesi, l’anno in corsa si è visto protagonista per ora di una sola novità.

Infatti, la Rai ha incluso anche Rai 3 e Rai Regionale tra i canali in HD del digitale terrestre. In pratica, il 31 gennaio 2023 è stato effettuato il passaggio di Rai 3 HD sul canale 3 del telecomando. Stessa cosa per Rai Regionale che in HD ha trovato posizione alla numerazione standard destinata alle programmazioni regionali di ciascuna Regione.

Digitale terrestre: il passaggio al DVB-T2 è ancora in standby

Come dicevamo, il nuovo anno non è stato foriero di grandi novità lato digitale terrestre. Inoltre, stiamo rilevando una certa lentezza da parte degli enti preposti a comunicare una data definitiva che segnerà il cosiddetto switch off definitivo verso il DVB-T2 – HEVC Main 10.

Il sito ufficiale Nuova TV Digitale sembra essersi fermato a dicembre con l’annuncio dello spegnimento degli ultimi canali Mpeg2 in data 21 dicembre 2022. Sul suo profilo social di Facebook, invece, sembra che l’attenzione se la sia conquistata l’imminente inizio del Festival di Sanremo.

In teoria il nuovo standard trasmissivo doveva essere acceso entro gennaio 2023. Oggi siamo entrati in pieno nel mese di febbraio e notizie in merito non se ne hanno ancora. Forse le voci di addetti ai lavori per cui il nuovo digitale terrestre slitterà al 2024 stanno prendendo ancora più forma.

