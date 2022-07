Digitale terrestre: arriva la conferma del passaggio al DVB-T2

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha annunciato ufficialmente il termine delle operazioni di refarming del digitale terrestre in tutta Italia. Infatti, in una nota pubblicata sul sito Nuova TV Digitale, dedicato proprio al passaggio verso questa nuova tecnologia, ha affermato:

Le operazioni di refarming si sono svolte nel rispetto del timing stabilito anche grazie al confronto continuo e alla proficua collaborazione sia con gli operatori e gli stakeholder di settore sia con le varie amministrazioni (Regioni, Comuni, ecc.) interessate dai singoli passaggi.

Un ottimo risultato quindi che ci porta sempre più vicini all’arrivo del DVB-T2, anch’esso confermato con una data. Nella comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico, viene quindi menzionato anche il passaggio alla nuova e definitiva piattaforma trasmissiva del digitale terrestre:

Giunge a termine così – dopo l’attivazione, lo scorso 8 marzo, della codifica MPEG4 per la trasmissione in alta qualità di tutti i programmi delle emittenti televisive nazionali – la seconda fase del processo di passaggio al Nuovo Digitale Terrestre. La tappa successiva, prevista per gennaio 2023, sarà la transizione definitiva allo standard di trasmissione digitale terrestre di seconda generazione DVB-T2.

Perciò tutti i cittadini italiani, che vorranno continuare a vedere la programmazione in onda sulle emittenti nazionali e regionali, dovranno dotarsi di un apparecchio compatibile al nuovo standard trasmissivo entro gennaio 2023.

Digitale terrestre: cosa fare in attesa dell’arrivo del DVB-T2

In questi mesi, che ci distanziano dall’arrivo del nuovo digitale terrestre con lo standard trasmissivo DVB-T2, è bene effettuare alcune operazioni necessarie per continuare a vedere tutti i canali TV in chiaro.

Per prima cosa, se ancora non è stato fatto, dovrai acquistare un televisore o un decoder compatibili alla tecnologia di seconda generazione. Se il tuo TV è ancora funzionante potresti optare per l’acquisto di un decoder così da poter ricevere le nuove frequenze senza spendere centinaia di euro.

Infatti, scegliendo il Decoder DVB-T2 Edision Picco T265+ a soli 24,49 euro, invece di 29,90 euro, con poco più di una ventina di euro avrai la possibilità di adeguarti completamente al nuovo digitale terrestre. Questa offerta la trovi solo su Amazon.

Un’altra cosa da fare è aggiornare regolarmente il proprio televisore o decoder. Con tutte queste operazioni potresti aver perso alcuni canali. Per riceverli tutti dovrai effettuare una risintonizzazione dei canali del digitale terrestre.

Nel caso dovessi avere ancora problemi, ti consigliamo di acquistare un amplificatore di segnale da interno. Su Amazon trovi l’Amplificatore AMP20 Meliconi a soli 25 euro. Questo strumento, collegato a una presa di corrente, fa da tramite tra antenna e sintonizzatore TV per migliorare la ricezione del segnale e schermarlo dalle interferenze LTE.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.