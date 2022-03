Digitale terrestre: con 22€ prendi un decoder con WiFi e media player

Il prossimo 8 marzo inizia il passaggio concreto al nuovo digitale terrestre DVB T2. Con questo decoder, in gran sconto su Amazon a 22€ circa appena, non solo risolvi il problema, ma aggiungi funzionalità al televisore. Non importa se supporta l'uscita HDMI oppure SCART: potrai aggiungere la connessione a Internet tramite WiFi e anche un praticissimo media player.

Per approfittare dell'offerta lampo, devi solo completare l'ordine al volo. Godi di spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Disponibilità super limitate.

Digitale terrestre: ottimo decoder con WiFi e media player

Un dispositivo pienamente compatibile con il codec HEVC Main 10 ed è proprio questo che ti permetterà di vivere in modo super sereno lo switch off, continuando a guardare i tuoi canali preferiti.

Sul frontale, questo dispositivo ha una porta USB super preziosa. Grazie a lei, innanzitutto, potrai collegare memorie esterne e riprodurre i contenuti audio e video che ci sono a bordo.

Oppure, se lo desideri, puoi inserire una chiavetta con antenna WiFi (come questa da 0,99€) e collegare a Internet il tuo dispositivo. In questo modo, accedi a funzionalità aggiuntive, come il controllo delle news, del meteo e non solo. In alternativa, puoi aggiungere la connessione di rete tramite porta Ethernet.

Insomma, non solo un ottimo decoder per il nuovo digitale terrestre DVB T2, ma anche un'ottima soluzione per aggiungere nuove feature al tuo televisore. A questo prezzo, è un autentico affare. Completa l'ordine al volo da Amazon e accaparratelo a 22€ circa appena. Godi di spedizioni super rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Sii veloce: l'offerta è tempo limitato.