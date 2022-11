Digitale terrestre: come trovare i canali Rai con la ricerca manuale

Il nuovo digitale terrestre è ricco di novità, ma a volte anche di tanti problemi. Non tutti sono così fortunati da riuscire sempre a vedere tutti i canali TV disponibili sulla piattaforma. Ultimamente, proprio in questi ultimi giorni, diversi utenti lamentano il fatto di non riuscire più a trovare alcuni canali Rai.

Un primo motivo potrebbe riguardare l’apparecchio. Forse il televisore o il decoder non sono compatibili con il nuovo standard DVB-T2 in arrivo. Molti canali, dall’8 marzo 2022, sono passati in Mpeg-4 e dal 20 dicembre tutti quelli rimasti in Mpeg-2 verranno spenti. Quindi potrebbe essere questa la causa.

Puoi risolvere il problema acquistando un semplice decoder da collegare al tuo televisore, così da renderlo idoneo alla ricezione del nuovo digitale terrestre. Con il Black Friday di Amazon ce ne sono tantissimi a prezzi incredibilmente vantaggiosi. Hai davvero l’imbarazzo della scelta perché sono tutti ottimi.

Se vuoi un consiglio, secondo noi una buona soluzione è il Decoder DVB-T2 Leelbox T4 a soli 19,99 euro, invece di 29,99 euro. Questo apparecchio è così piccolo da poter essere installato direttamente dietro la TV, così da diventare invisibile. Inoltre, ha sia la porta HDMI che la presa SCART nel caso il tuo apparecchio sia più vecchio o preferisci risparmiare le porte HDMI per altri dispositivi.

Digitale terrestre: se non vedi i canali Rai prova la ricerca manuale

Un secondo motivo, per cui non riesci a vedere alcuni canali Rai, potrebbe essere invece un problema di ricezione. A volte la sintonizzazione automatica dei canali del digitale terrestre non riesce ad agganciarli tutti. Forse il maltempo, una manutenzione sui ripetitori della zona o un difetto nella procedura.

Fatto sta che per riuscire a recuperare quei canali TV Rai che non riesci a vedere devi provare due soluzioni. La prima, più semplice, è effettuare di nuovo la risintonizzazione automatica dei canali del digitale terrestre. Si tratta di una procedura veloce e semplice da avviare. Se così non si risolve passa a quella manuale, indicando i valori relativi al canale che cerchi tra quelli qui sotto riportati:

MUX R RAI Piemonte, Lombardia, Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche, Lazio, Puglia e Basilicata Ch 30 (Freq 546 Mhz), Valle d’Aosta, Trento, Liguria, Campania e Sardegna Ch 43 (Freq 650 Mhz); Rieti e Arezzo Ch 45 (Freq 666 Mhz); Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo, Molise, Calabria e Sicilia Ch 37 (Freq 602 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 2/3 — (Disponibili 19.91 Mbps)

Rai 1 HD (LCN 1)

Rai 2 HD (LCN 2)

Rai 3 TGR Regione (LCN 3)

Rai News 24 (LCN 48)

Rai 3 HD (LCN 203)

Rai 3 TGR Regione (LCN 8XX)

MUX A RAI Ch 26 (Freq 514 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 2/3 — (Disponibili 19,91 Mbps)

Rai Movie (LCN 24)

Rai Premium (LCN 25)

Rai Gulp (LCN 42)

Rai YoYo (LCN 43)

Rai Storia (LCN 54)

Rai Sport + HD (LCN 58)

Rai 4K*** (LCN 101)

Rai Radio 2 Visual Radio*** (LCN 202)

Rai 3 SD (LCN 503)

Rai Radio 1 (LCN 701)

Rai Radio 2*** (LCN 702)

Rai Radio 3*** (LCN 703)

Rai Gr Parlamento*** (LCN 704)

Rai Isoradio*** (LCN 705)

Rai Radio 3 Classica*** (LCN 706)

Rai Radio Kids*** (LCN 707)

Rai Radio Live*** (LCN 708)

Rai Radio Techete’*** (LCN 709)

Rai Radio Tutta Italiana*** (LCN 710)

Rai Radio 1 Sport*** (LCN 711)

Rai Radio Indie*** (LCN 712)

MUX B RAI Ch 40 (Freq 626 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 2/3 — (Disponibili 19,91 Mbps)

Rai 4 (LCN 21)

Rai 5 (LCN 23)

Rai Scuola (LCN 57)

Rai 3 HD (LCN 103)

Rai Sport (LCN 146)

Rai 1 SD (LCN 501)

Rai 2 SD (LCN 502)

RTV San Marino (LCN 831)

Legenda: * Canale visibile solo sui decoder/tv DVB-T2 HEVC main10; *** Canale visibile in streaming tramite HbbTV.

Qualora avessi difficoltà con questa procedura ti consigliamo di rivedere le istruzioni per avviare una sintonizzazione manuale dei canali del digitale terrestre. Una volta appresi i vari passaggi sarà facile avviare la ricerca e così trovare quei canali Rai che non riesci a vedere da tempo.

