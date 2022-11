Digitale terrestre: come trovare i canali di Discovery con la ricerca manuale

Continuano le novità del digitale terrestre come il nuovo canale Warner TV. Parte del palinsesto offerto dal gruppo “Warner Bros. Discovery“, è davvero ricco di film e serie TV avvincenti. Purtroppo però ci sono tanti utenti che ancora oggi non riescono a ricevere questo così come altri canali di questa emittente televisiva. Quali sono le cause?

La prima riguarda il televisore o il decoder. Probabilmente non sono compatibili con il nuovo standard trasmissivo Mpeg-4 e DVB-T2. Puoi verificarlo selezionando il numero 100 del tuo telecomando. Se non compare la scritta “TEST HEVC Main 10” vuol dire che dovrai acquistare un apparecchio di ultima generazione per continuare a vedere la TV.

Non si tratta quindi di un problema dovuto alla ricezione, ma di una questione legata alla compatibilità. Puoi risolvere velocemente e senza spendere troppi soldi grazie ad Amazon. Il Black Friday sta scontando tantissimi decoder che renderanno il tuo televisore adatto a ricevere il nuovo digitale terrestre. Acquista il Decoder DVB-T2 Dcolor Full HD SCART a soli 20,79 euro.

Puoi collegarlo direttamente tramite il suo cavetto SCART già incluso, oppure attraverso la porta HDMI. Le sue dimensioni ridotte lo hanno reso una pop star dei decoder perché si installa dietro il televisore, scomparendo alla vista. Tuttavia, il telecomando universale 2 in 1 è potente e può anche essere programmato per gestire la TV.

Digitale terrestre: se non vedi Discovery la soluzione è la sintonizzazione manuale

La seconda causa che potrebbe crearti problemi nella ricezione dei canali Discovery potrebbe essere la sintonizzazione automatica dei canali del digitale terrestre. Questa procedura è semplice e veloce, ma automatizzata. Ciò vuol dire che, quando il televisore o il decoder la avvia automaticamente non sa se il tempo è favorevole alla ricerca.

Maltempo, cielo coperto, forte vento o riparazioni in corso potrebbero interferire nella ricerca dei canali e così perdere quelli che non sono primari come Rai e Mediaset. La soluzione a questo problema è effettuare nuovamente una risintonizzazione del digitale terrestre. Se così non si dovesse risolvere devi passare alla ricerca manuale inserendo i dati che trovi qui sotto:

MUX PERSIDERA1 Ch 44 (Freq 658 Mhz) o Ch 32 (562 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 — (Disponibili 24,88 Mbps)

NOVE (LCN 9,109,509)

HGTV – Home&Garden (LCN 56)

Motor Trend (LCN 59)

MUX PERSIDERA3 Ch 47 (Freq 682 Mhz) o Ch 45 (Freq 666 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 — (Disponibili 24,88 Mbps)

Real Time (LCN 31)

Food Network (LCN 33)

Warner TV (LCN 37,537)

GIALLO (LCN 38)

DMAX (LCN 52)

Legenda: * Canale visibile solo sui decoder/tv DVB-T2 HEVC main10; *** Canale visibile in streaming tramite HbbTV.

Qualora dovessi avere difficoltà nella procedura puoi ripassare le istruzioni per effettuare una risintonizzazione manuale dei canali del digitale terrestre. Vedrai quanto è facile e in pochi minuti potrai trovare quei canali TV del gruppo Discovery che ancora non riesci a vedere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.