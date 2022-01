Digitale Terrestre: come richiedere assistenza anche tramite WhatsApp

Il passaggio al nuovo digitale terrestre è stato avviato ormai da diversi mesi. I continui refarming nelle varie Regioni d'Italia potrebbero creare qualche problema. Se avete dubbi, perplessità o necessità particolari niente paura. In questo articolo vi mostreremo tutti i contatti ufficiali da utilizzare per richiedere assistenza. Tra questi c'è anche WhatsApp, comodo e rapido supporto tramite chat che sfrutta la famosa e ormai diffusissima app di messaggistica istantanea.

Digitale terrestre: come richiedere assistenza anche con WhatsApp

Quando si tratta di aggiornamenti c'è sempre qualcuno che potrebbe avere necessità di un aiuto o anche solo di alcune risposte per tranquillizzarsi. È il caso del passaggio al nuovo digitale terrestre. Infatti, consapevole di questo, il Ministero dello Sviluppo Economico ha rinnovato il sito ufficiale dedicato alla nuova TV digitale inserendo alcune sezioni particolarmente interessanti.

Il primo aiuto che viene in soccorso dei molti utenti impegnati a capire come avverrà questo passaggio storico al DVB-T2 è la cosiddetta Road Map. Si tratta di una pagina costantemente aggiornata nella quale è consultabile il programma completo diviso per aree geografiche con le date dell'arrivo del nuovo digitale terrestre. In questo modo chiunque può verificare quando nella sua Regione o area di residenza avverrà il refarming alle nuove frequenze.

Ovviamente, se il fai da te è la soluzione che preferite, un secondo modo per risolvere ogni dubbio è la sezione FAQ dove troverete le risposte a tutte le domande principali sul digitale terrestre.

Se anche questo non dovesse bastare, ecco allora due soluzioni completamente personalizzate con le quali potrete trovare risposta alle vostre domande e assistenza in caso di problemi o necessità: