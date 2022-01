Digitale terrestre: cosa è cambiato nei canali in questi giorni

Il nuovo digitale terrestre sta portando con sé tantissime novità. Alcuni canali hanno abbandonato per sempre la piattaforma, mentre altri hanno cambiato la loro numerazione e, infine, un nuovo canale ha fatto il suo debutto diversi giorni fa. Molti di questi cambiamenti sono avvenuti in tutta Italia, mentre altri solo in occasione del refarming avvenuto nel Nord del Paese. Scopriamo insieme tutti i cambiamenti che è necessario conoscere, quali sono le nuove numerazioni e chi deve effettuare una risintonizzazione per beneficiare delle novità.

Digitale terrestre: quali sono le ultime modifiche ai canali

L'arrivo di un nuovo canale Mediaset, TwentySeven, sul digitale terrestre, ha interessato tutto il Paese portando con se alcune modifiche ai canali. Infatti, questo nuovo canale è subentrato alla numerazione di ViacomCBS Paramount Network LCN 27. Italia 2, invece, ha preso il posto di Spike alla numerazione LCN 46. Infatti, ViacomCBS Paramount Network e Spike hanno abbandonato definitivamente la piattaforma. Invece, Radio 105 TV è passata alla LCN 66, precedentemente di Italia 2.

Grand parte delle novità sono effettivamente arrivate solo al Nord Italia, con il recente refarming del digitale terrestre. Alcune riguardano le emittenti locali, mentre altre quelle che trasmettono a livello nazionale. Eccole qui elencate con tutti gli ultimi cambiamenti dei canali:

l'emittente Telemoda ha preso il posto di La9 sul Mux Retecapri alla numerazione LCN 168;

ha preso il posto di La9 sul Mux Retecapri alla numerazione LCN 168; Sky Sport ha abbandonato la piattaforma dal MUX Mediaset 5;

ha abbandonato la piattaforma dal MUX Mediaset 5; Mediaset Premium Action è un altro canale che è scomparso alla fine della scorsa settimana;

è un altro canale che è scomparso alla fine della scorsa settimana; Radio 105 TV è rimasta nel Muc DFREE alla numerazione LCN 66.

Le novità per la radio DAB

Digitale terrestre non è solo televisione, ma anche radio. Infatti ci sono novità anche per la radio DAB, oggetto di alcune modifiche. Fondamentalmente sono tre quelle che hanno interessato prevalentemente il Nord Italia:

Radio Padania Libera ha cambiato nome in Radio Libertà ;

; Radio Rock è arrivata nel MUX Media DAB in Lombardia;

è arrivata nel MUX Media DAB in Lombardia; Antenne 70-80-90 ha abbandonato la piattaforma.

Chi deve effettuare la risintonizzazione del digitale terrestre

Ora vediamo, invece, chi deve effettuare la risintonizzazione del ditale terrestre per beneficiare di tutte le novità sopraggiunte in queste ultime settimane. Il fatto che siano cambiate le frequenze nei MUX e nelle numerazioni LCN del DVB-T2 richiede che venga effettuato un aggiornamento del televisore o del decoder.

Chi lo dovrebbe fare? Evidentemente tutti coloro che sono stati oggetto del refarming in questione. Quindi, in questo momento, tutte le Regioni del Nord Italia che hanno ricevuto l'ultimo aggiornamento al digitale terrestre.