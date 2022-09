Digitale terrestre: come prepararsi alle novità di novembre della Rai

Altre novità sono in cantiere per il nuovo digitale terrestre. Finora abbiamo assistito al grande switch off dell’8 marzo 2022, quando la maggior parte dei canali TV è passata all’alta qualità (HD). Un passaggio chiave che ha anticipato il prossimo verso il DVB-T2, programmato per gennaio 2023.

Il secondo grande passo è avvenuto con il completamento delle operazioni di refarming del digitale terrestre. Il rilascio della banda 700MHz per la nuova Sub 700MHz è stato un lavoro importante volto alla preparazione della ricezione del nuovo standard trasmissivo DVB-T2 – HEVC Main 10.

In attesa del completamento di questo processo verso la nuova piattaforma, anche le emittenti stanno introducendo alcune novità interessanti. Tra quelle nazionali segnaliamo la Rai che per novembre 2022 sta organizzando l’attivazione di alcuni servizi davvero interessanti.

Scopriamo insieme di cosa si tratta e, se siete interessati, anche come prepararci al meglio a questa innovazione. Ovviamente, in questo caso non si tratta di una scelta obbligatoria, ma di una possibilità per migliorare decisamente l’interazione con le programmazioni su questa emittente.

Digitale terrestre: la Rai si prepara a introdurre il 4K

La tecnologia avanza e anche il digitale terrestre sta cercando di compiere i passi in quella direzione. La qualità delle immagini diventa sempre più alta e sarebbe un peccato non poterne approfittare solo perché si tratta della piattaforma più diffusa e gratuita.

Stiamo parlando del 4K che a breve arriverà anche per i canali della Rai. Le immagini sono davvero realistiche e ricche di dettagli. Lo sanno bene tutti coloro che sono abbonati a una qualche piattaforma di streaming che trasmette in questa qualità. Sembra proprio di essere dentro la scena.

Per l’occasione della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022, la Rai il 21 novembre 2022 inaugurerà le trasmissioni in 4K. Quindi è probabile che non solo gli utenti Tivù Sat potranno godersi questa tecnologia, ma anche tutti quelli del digitale terrestre con un televisore compatibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.