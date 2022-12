Digitale terrestre: come dare nuova vita a un televisore ormai spacciato

La nostra è una società sempre più votata allo spreco. Questo stile di vita crea diversi problemi al mondo in cui viviamo tra cui un forte aumento dell’inquinamento. Piccoli gesti possono fare la differenza aiutando il pianeta e anche il nostro portafoglio. Pensiamo per un attimo all’arrivo del nuovo digitale terrestre.

Quante sono le famiglie che si sono adeguate cambiando direttamente il loro televisore comprandone uno nuovo? Secondo gli ultimi dati statistici davvero tante, anzi troppe. Ecco perché potrebbe essere buono prendere un’altra decisione per aggiornarsi all’arrivo del nuovo standard trasmissivo DVB-T2.

Sappiamo bene che dal 21 dicembre 2022 i canali del digitale terrestre trasmetteranno solo con codifica Mpeg-4. Perciò è urgente che chi non ha un apparecchio di ultima generazione ne adotti uno. La soluzione però potrebbe sorprenderti. Infatti, potresti decidere di dare nuova vita al tuo televisore che, altrimenti, sarebbe spacciato. Come?

Digitale terrestre: non buttare via il tuo televisore, puoi utilizzarlo ancora

Perché sprecare un televisore, aumentando la spazzatura di prodotti tecnologici, se è ancora in buone condizioni? Con alcuni semplici e piccoli accorgimenti potrai trasformare la tua vecchia TV in un vero e proprio dispositivo adatto per ricevere il nuovo digitale terrestre e durare ancora un bel po’ di anni.

Per prima cosa dovrai dargli una bella pulita. Lo schermo o il display spesso è la zona più trascurata. Su Amazon trovi una combo davvero interessante a poco prezzo, ma efficace. Acquistando Blum a soli 10 euro hai un kit per la pulizia perfetta di tutti gli schermi e display, composta da un prodotto spray 100 ml e uno speciale panno in microfibra.

La seconda cosa da fare è rendere il tuo televisore compatibile al nuovo digitale terrestre. Sempre su Amazon trovi l’ottimo Decoder DVB-T2 Fenner a soli 22,99 euro, invece di 29,90 euro. L’installazione è semplice e veloce. Dovrai solo collegarlo all’antenna e poi al televisore tramite presa SCART o HDMI.

Il suo software avvierà subito la ricerca automatica dei canali. Durerà all’incirca un paio di minuti. Al termine avrai a disposizione tutto il palinsesto nazionale e regionale della piattaforma digitale terrestre con tutti i canali organizzati secondo la Numerazione LCN Nazionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.