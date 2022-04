Digitale terrestre: ecco chi dovrà risintonizzare i canali in questi giorni

In tutta Italia sta proseguendo il processo di refarming. La ricollocazione delle frequenze TV sta toccando ogni Regione. A breve, come da calendario, questo programma si completerà in tutto il Paese. Ciò comporta delle azioni che i cittadini devono fare per continuare a ricevere le trasmissioni del digitale terrestre. In modo particolare, in questi giorni, solo alcuni dovranno prestare attenzione.

Infatti, in Molise questa settimana le emittenti televisive nazionali e regionali abbandoneranno la banda 700, destinata agli operatori telefonici mobili che amplieranno i servizi della tecnologia 5G. Perciò, terminando il processo di refarming, chi abita in questa Regione dovrà per forza effettuare la risintonizzazione dei canali del digitale terrestre.

Questa operazione sarà necessaria affinché si possa continuare a vedere la programmazione delle emittenti televisive. Scopriamo quindi tutti i dettagli di questa operazione che si concluderà ufficialmente il 7 aprile 2022. Da questa data in poi, altre Regioni inizieranno il processo di refarming che alla fine ci accompagnerà all'adozione della nuova piattaforma, quella definitiva, del DVB-T2.

Digitale terrestre: tutto il Molise in refarming

Tutto il Molise, nessuna provincia esclusa, sarà impegnato nell'attività di refarming dei canali del digitale terrestre proprio in questi giorni. Il processo ha avuto inizio ufficialmente il 1° aprile, anche se alcuni comuni della provincia di Campobasso avevano già iniziato le operazioni il 25 marzo 2022. Tutto il programma, definito per questa Regione, si concluderà ufficialmente, come già anticipato, il 7 aprile 2022.

In questi giorni sarà perciò necessario effettuare la risintonizzazione dei canali del digitale terrestre. Questa attività, fruibile direttamente dal telecomando del proprio televisore o decoder, permetterà a chiunque di poter ricevere gli aggiornamenti dovuti alla ricollocazione delle frequenze TV. Il calendario specifico per ogni comune è consultabile presso la pagina ufficiale dedicata sul sito della Nuova TV Digitale.

Invece, la numerazione automatica dei canali nazionali, detta anche LCN, si trova nel documento ufficiale rilasciato direttamente dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE). Grazie a questo elenco sarà possibile confrontare ciò che viene trasmesso sul vostro apparecchio rispetto a quanto indicato dal MISE per il nuovo digitale terrestre. Inoltre, vi ricordiamo che la programmazione regionale di Rai 3 TGR in Molise sarà trasmessa al canale LCN 817 del telecomando.