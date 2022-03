Digitale terrestre: il calendario di aprile del cambio frequenze per Provincia

Ormai è passata giù una settimana dal primo grande switch off verso il nuovo digitale terrestre. Attualmente, in tutta Italia le trasmissioni dei canali TV delle emittenti nazionali sono tutte passate alla nuova codifica Mpeg-4. Il passaggio dalla vecchia codifica Mpeg-2 è avvenuto non senza problemi.

Per tutti gli utenti, dotati già di un apparecchio compatibile alla nuova tecnologia, è stato necessario effettuare una risintonizzazione dei canali del digitale terrestre. Ciò nonostante, per diverse Regioni le modifiche non sono ancora finite.

Infatti, se il Nord Italia ha concluso qualche giorno fa con le Province di Forlì-Cesena e Ravenna con il cambio di frequenze sul digitale terrestre, ora tocca alle altre Province delle ultime Regioni d'Italia rimaste. Perciò è importante, per chi ne sarà coinvolto, conoscere il calendario di queste prossime tappe.

Digitale terrestre: il calendario completo fino al 7 aprile 2022

Vediamo quindi il calendario completo dedicato al cambio di frequenze per molti canali del digitale terrestre di due Regioni italiane che abbandoneranno la banda 700 destinata al 5G. Ecco di seguito le date previste per ciascuna Provincia della Regione Marche e della Regione Abruzzo:

15- 17 Marzo 2022 : Pesaro Urbino e Provincia;

: Pesaro Urbino e Provincia; 17 – 18 Marzo 2022 : Ancona e Provincia e una parte di Macerata;

: Ancona e Provincia e una parte di Macerata; 21 Marzo 2022 : Macerata e Provincia;

: Macerata e Provincia; 22 – 24 Marzo : Ascoli Piceno, Fermo e Province;

: Ascoli Piceno, Fermo e Province; 24 Marzo – 6 Aprile 2022 : L’Aquila e Provincia, una parte di Chieti;

: L’Aquila e Provincia, una parte di Chieti; 1 – 4 Aprile 2022 : Isernia e Provincia;

: Isernia e Provincia; 5 Aprile 2022 : Teramo e Provincia;

: Teramo e Provincia; 6 Aprile 2022 : Pescara, Chieti e Province, una parte di Teramo;

: Pescara, Chieti e Province, una parte di Teramo; 7 Aprile 2022: Campobasso e Provincia, Chieti e Provincia.

Cosa devono fare gli utenti

In merito a queste modifiche, gli utenti non dovranno fare nulla se non risintonizzare i canali durante i giorni specifici dedicati al cambio di frequenze. In questo modo si assicureranno la possibilità di ricevere tutte le trasmissioni aggiornate, non perdendo così nessun canale di quelli disponibili sulla piattaforma.

Effettuare la risintonizzazione dei canali del digitale terrestre sul proprio televisore o decoder non è difficile. Potrete operare direttamente dal vostro telecomando. Basterà seguire le istruzioni riportate nel video tutorial che trovate qui sotto.