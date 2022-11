Digitale terrestre: attenzione al 31 dicembre, potresti perdere tutti i canali

Il digitale terrestre è ormai pronto per una svolta epocale. Questa, come annunciato dall’allora Ministero dello Sviluppo Economico, oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è stata programmata per il 31 dicembre 2022:

Il DVB-T2 (Digital Video Broadcasting – Second Generation Terrestrial) è lo standard di ultima generazione per le trasmissioni sulla piattaforma digitale terrestre del consorzio europeo DVB. Il passaggio al nuovo standard consentirà un miglioramento della qualità visiva e dell’alta definizione e il rilascio delle frequenze in banda 694-790 MHz, la cosiddetta “banda 700”, per i servizi mobili 5G. In Italia, per consentire un uso più efficiente dello spettro a fronte della liberazione della banda 700 MHz […] è stata disposta, a partire da gennaio 2023, l’attivazione dello standard trasmissivo DVB-T2 a livello nazionale.

Perciò, a decorrere dal 1° gennaio 2023 tutti coloro che non hanno un televisore o un decoder compatibile con il nuovo digitale terrestre saranno esclusi da qualsiasi trasmissione in chiaro. Emittenti nazionale e regionali non verranno più ricevute dall’apparecchio.

Digitale terrestre: come capire se televisore e decoder sono compatibili al DVB-T2

Come puoi capire se effettivamente il tuo televisore o decoder è compatibile con il nuovo standard trasmissivo DVB-T2 del digitale terrestre? Una risposta necessaria da dare onde evitare di trovarsi senza poter vedere alcun canale da gennaio 2023.

Un modo semplice e veloce per farlo è selezionando il canale 100 del tuo telecomando. Se, una volta selezionato, a schermo comparirà la scritta “Test HEVC Main 10” vorrà dire che il tuo apparecchio è pronto per ricevere i canali con la tecnologia DVB-T2.

In caso contrario, se a video non apparirà nulla, allora dovrai sbrigarti per acquistare un nuovo televisore o decoder di ultima generazione. Purtroppo, dal 12 novembre scorso non sono più disponibili i Bonus TV legati al nuovo digitale terrestre.

