Digitale Terrestre: arriva RDS 100% Grandi Successi

Su scala nazionale sulla piattaforma digitale terrestre si è acceso l’intrattenimento musicale. Infatti, proprio in queste ore è arrivato il canale RDS 100% Grandi Successi. Questo nuovo canale ha sostituito il precedente RDS Social TV alla LCN 724 della numerazione automatica del telecomando. Ci troviamo nel MUX PERSIDERA 1.

Ciò nonostante, RDS Social TV continua a trasmettere in alta definizione con risoluzione 1920 x 1080 pixel sulla Logical Channel Number LCN 265. Quindi doppio canale per questa emittente radiofonica che aumenta l’offerta di intrattenimento disponibile sulla piattaforma DTT in tutta Italia.

Per ottenere questi aggiornamenti del digitale terrestre anche sul tuo televisore, avvia subito una ricerca automatica dei canali. Solo così potrai già sintonizzare il nuovo canale RDS 100% Grandi Successi sul tuo apparecchio e seguirne le programmazioni trasmesse quotidianamente.

Digitale Terrestre: RDS 100% Grandi Successi arriva sul PERSIDERA MUX 1

L’arrivo del nuovo canale RDS 100% Grandi Successi del digitale terrestre ha aggiornato nuovamente il PERSIDERA MUX 1, oggetto di diverse modifiche in questi giorni e nell’ultimo mese. Vediamo insieme come si presenta oggi questo multiplex nazionale che comprende le frequenze di diversi canali molto importanti sul territorio nazionale.