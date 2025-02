Digitale Terrestre: altro canale passa all'alta definizione (HD)

La piattaforma digitale terrestre non finisce di stupirci e di far esultare molti telespettatori a livello locale. Contrariamente a quanto molti pensano, le emittenti locali non stanno dormendo, ma si stanno preparando all’arrivo dello standard DVB-T2 per tutte le frequenze.

La notizia di oggi riguarda un altro canale che ha passato le sue trasmissioni in alta definizione (HD). Si tratta di un’emittente locale particolarmente amata che si trova nel MUX LOCALE 1 della Sicilia. Protagonista di questo upgrade è TVA TELENORMANNA.

Disponibile al Logical Channel Number LCN 79, ora sta trasmettendo in alta definizione con la risoluzione video a 1280 x 720 pixel. Una buona notizia per questo canale che ora offre le sue programmazioni con una qualità superiore al suo pubblico.

Per ottenere questa modifica anche sul tuo televisore o decoder, ti consigliamo di avviare una ricerca automatica dei canali. Questo processo ti permetterà di integrare anche questo aggiornamento nel tuo dispositivo, ottenendo la lista canali più recente del digitale terrestre.

Un’altra piccola modifica sul multiplex siciliano del digitale terrestre

Sul multiplex siciliano MUX LOCALE 1 del digitale terrestre è stata apportata un’altra piccola modifica. Si tratta di un aggiornamento prettamente estetico. Infatti, l’emittente siracusana TELECITTÀ NEWS ora ha ristabilito il proprio nome e logo in TELECITTÀ.

Questa emittente è visibile in alcuni orari stabiliti sul canale 6 SESTARETE TV, sintonizzabile sul Logical Channel Number LCN 81. In questo caso non è necessario intervenire sul proprio apparecchio con ricerca o risintonizzazione automatica perché si tratta di una modifica implementata a livello grafico direttamente dall’emittente e non legata alle frequenze.

MUX LOCALE 1 Sicilia dopo questo aggiornamento

Vediamo quindi il MUX LOCALE 1 Sicilia del digitale terrestre aggiornato dopo queste recentissime modifiche legate alla qualità di trasmissione delle programmazioni e al ripristino di un logo.