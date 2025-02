Digitale Terrestre: altri aggiornamenti a livello locale

Gli utenti possono essere tranquilli che la piattaforma digitale terrestre a livello locale continua ad aggiornarsi. Le emittenti regionali stanno apportando tutte le necessarie modifiche, un po’ alla volta, per adeguarsi a tutti gli aggiornamenti necessari per accogliere lo standard DVB-T2, prossimo allo switch off definitivo su scala generale.

Mentre a livello nazionale la numerazione ufficiale dei canali sul digitale terrestre è stata aggiornata, anche a livello locale abbiamo assistito a qualche novità. Questa volta non si tratta di questioni legate alla qualità della trasmissione o alle frequenze dei multiplex, ma puramente grafiche e quindi estetiche. Dove è avvenuta la modifica?

Dobbiamo andare sul MUX LOCALE 1 Sardegna, dove il canale di un’emittente con sede a Olbia (SS) ha deciso di rinnovare il proprio logo in sovrimpressione durante le trasmissioni. Stiamo parlando di Teleregione Live HD che chi vive sull’isola italiana conoscerà bene. Sintonizzabile al Logical Channel Number LCN 88, trasmette in alta definizione con risoluzione a 1440 x 1080 pixel.

L’aggiornamento riguarda il suo logo che al momento, rispetto al precedente, presenta il logo dell’emittente sulla sinistra e sulla destra l’identificativo non più in corsivo, ma con una grafica e un carattere più compatti e leggermente ridotti. Ma non è tutto.

Infatti, in alcune fasce orarie, Teleregione Live HD trasmette le sue programmazioni anche su CANALE ITALIA, sintonizzabile al Logical Channel Number LCN 17. Questa emittente, ospita il canale Teleregione Live HD che trasmette in definizione standard e l’indicazione “Siamo in HD al canale 88”.

Digitale Terrestre: il MUX Locale 1 Sardegna aggiornato

Vediamo quindi il MUX LOCALE 1 Sardegna del digitale terrestre aggiornato al 19 febbraio 2025.

10 Videolina

11 T.C.S. TeleCosta Smeralda

12 Sardegna Uno

13 TeleSardegna

14 Uno 4

15 Catalan TV

16 CANALE ITALIA

17 CANALE ITALIA Sardegna

18 ODEON 24 Sardegna

19 TTS

71 CANALE ITALIA

77 SUPERTV ARISTANIS

79 RTS

80 RADIO SARDEGNA TV

88 Teleregione Live HD

99 L Unione TV

716 RADIO SINTONY INT.

Questi aggiornamenti, puramente grafici ed estetici, non richiedono l’intervento degli utenti, ma sono visibili automaticamente sintonizzandosi sui rispettivi canali del digitale terrestre a livello locale.