Digitale Terrestre: altre novità a livello locale

Il digitale terrestre nella sua struttura trasmissiva si sta aggiornando non solo a livello nazionale, ma come più volte abbiamo visto anche a livello locale. Questo dimostra come anche le emittenti più piccole si stiano adeguando e adattando all’arrivo del nuovo standard trasmissivo DVB-T2 sulla piattaforma DTT.

Dobbiamo segnalare che in queste ultime ore un’altra novità ha portato a delle modifiche il panorama televisivo locale. Stiamo parlando dell’emittente televisiva OTTO CHANNEL che al momento ha cambiato il suo nome. Il nuovo identificativo ora coincide con la sua numerazione all’LCN 16. Infatti, ora il suo nome è CANALE 16.

Comunque, in basso a destra del numero “6” è presente in piccolo la scritta OTTO CHANNEL, probabilmente per ricordare agli utenti che nonostante sia cambiato l’identificativo il canale è sempre lo stesso, con le sue trasmissioni e la sua programmazione.

Digitale Terrestre: OTTO CHANNEL diventa CANALE 16

Sul digitale terrestre OTTO CHANNEL ora è diventato CANALE 16, ma è sempre disponibile alla numerazione LCN 16 del telecomando. La sede principale dell’emittente è ad Avellino, ma diverse redazioni sono dislocate su tutto il territorio campano. Questo conferma la presenza e la diffusione di questa rete televisiva nella regione.

Al momento CANALE 16, ex OTTO CHANNEL, trasmette sempre con qualità HD in risoluzione video 1920 x 1080 pixel. Anche il multiplex è rimasto invariato. Infatti, le trasmissioni avvengono nel Mux LOCALE 1 Campania. In alcuni casi potrebbe volerci un po’ di tempo prima che l’identificativo venga aggiornato nelle trasmissioni.

Come ricevere CANALE 16

Nella maggior parte dei casi CANALE 16 dovrebbe essere ancora disponibile alla numerazione LCN 16 del telecomando. Tuttavia, alcuni utenti potrebbero riscontrare alcuni problemi di segnale dovuti a questa modifica sul digitale terrestre. Il motivo non è ancora chiaro, ma per risolvere il problema basta avviare una ricerca automatica dei canali.

In questo modo, il proprio apparecchio viene in pochi minuti aggiornato alla nuova numerazione LCN nazionale del digitale terrestre.