Digitale terrestre: un'altra settimana di rivoluzione

Continua il lungo processo che ci porterà al nuovo digitale terrestre. L'obiettivo è l'attuazione della nuova piattaforma DVB-T2 in tutta Italia. Solo in questo modo i canali nazionali e locali, dal recente switch off passati in alta qualità e in alta definizione, potranno beneficiare di una trasmissione effettivamente migliorativa rispetto all'attuale.

Sostanzialmente, al momento non tutti i canali delle emittenti nazionali e locali trasmettono in alta definizione (HD) e quindi a 1080i. Perciò in merito al digitale terrestre e allo switch off dell'8 marzo sono state dette alcune bugie. Nondimeno, le tappe verso questo passaggio epocale, che si concluderà al più tardi il 31 dicembre 2022, stanno avanzando a ritmo serrato.

Infatti, a livello locale, anche la settimana appena trascorsa è stata ricca di novità e cambiamenti che vi elencheremo proprio in questo articolo. Scopriamo insieme che cosa è cambiato tra i canali trasmessi in due importanti Regioni d'Italia, la Lombardia e l'Emilia Romagna, e cosa è necessario fare per ricevere gli aggiornamenti sul proprio televisore.

Tutte le novità registrate sui Mux di Lombardia ed Emilia Romagna

Vediamo quindi quali sono state le modifiche apportate ai vari Mux del digitale terrestre. Nello specifico ci concentreremo su quelli di due Regioni d'Italia che hanno da poco terminato il processo di refarming, ovvero l'abbandono delle frequenze a banda 700 da parte delle emittenti sia nazionali che locali.

Iniziamo con l'ultima in programma, prima delle successive tappe, l'Emilia Romagna. A inizio della scorsa settimana si sono concluse le operazioni che hanno portato diversi cambiamenti nel MUX Locale 1 e nel Mux Locale 2. Ciò vuol dire che, per ricevere tutti gli aggiornamenti recenti sui canali in trasmissione, è necessario, per chi abita nella Regione, effettuare una risintonizzazione dei canali.

Stessa cosa vale per chi risiede in Lombardia. Infatti, nella Regione sono stati effettuati alcuni cambiamenti importanti. Primi fra tutti il Mux Locale 2 nel quale sono stati aggiunti i canali Telelombardia HD all'LCN 10 e Antenna 3 HD all'LCN 11. Questa modifica ha portato la loro trasmissione dalla vecchia codifica Mpeg-2 alla nuova codifica Mpeg-4 H.264. Invece, per quanto riguarda le 18 emittenti che trasmettono nel Mux Locale 3 è avvenuto il passaggio alla trasmissione HD di tutti i canali, fatta eccezione di uno solo.

Anche in questo caso il consiglio è quello di effettuare una risintonizzazione di tutti i canali del digitale terrestre. In questo modo vi assicurerete la migliore visione delle trasmissioni attualmente disponibile.