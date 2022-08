Digitale terrestre addio: il destino di una tecnologia già superata

Tutti noi in questi mesi stiamo parlando abbondantemente di digitale terrestre. Le novità in arrivo stanno appassionando molto il pubblico attento alle nuove tecnologie. A gennaio 2023 infatti avrà luogo l’ultimo grande switch off che ci traghetterà al DVB-T2 – HEVC Main 10.

Un evento particolarmente atteso, ma allo stesso tempo anche molto discusso. Nel percorso verso il digitale terrestre non stanno mancando diversi problemi, capaci di mettere in crisi anche l’utente più esperto. Aggiornamenti continui, scomparsa di canali TV e zone con impianti di trasmissione obsoleti sono solo alcuni.

Ad ogni modo, c’è qualcos’altro che sta preoccupando gli esperti in tecnologia. Si tratta dell’idea, o meglio dell’ipotesi più che fondata, che il nuovo digitale terrestre, come arriverà nelle nostre case, sia già superato. In altre parole, è come dire che tutti i soldi spesi per portarci al DVB-T2 siano stati gettati al vento.

Digitale terrestre: presto potrebbe arrivare l’addio

Tra pochi mesi diremo addio al vecchio digitale terrestre come lo abbiamo conosciuto fin’ora. Il DVB-T cederà il passo al DVB-T2, definita la tecnologia trasmissiva del futuro. Peccato però che molti esperti nel settore siano convinti che si tratti già di una tecnologia del passato.

Cosa fa pensare questo? Il nuovo modo di guardare la TV. Sempre più giovani, che saranno poi le nuove generazioni tra alcuni anni, non sono più abituati a guardare la televisione come una volta. I programmi che vengono trasmessi in una determinata ora e giorno della settimana possono essere visti on demand dove e quando si vuole.

Inoltre, una buona fetta di eventi sportivi vengono ormai trasmessi o su Sky, tramite impianto satellitare e internet, oppure in streaming, su piattaforme specifiche. Prendiamo ad esempio Amazon Prime Video. Questo servizio è davvero completo e ottimale per chi ama film, serie TV, docuserie, show ed eventi sportivi.

Attivando la prova gratuita di 30 giorni, l’utente ha accesso a un mondo di contenuti da guardare in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. Tra l’altro, dall’anno scorso, sono disponibili anche i match più importanti della UEFA Champions League.

E se ami all’inverosimile lo sport allora non puoi farti mancare DAZN. Questa piattaforma trasmette in esclusiva live streaming tutte le partite della nuova stagione di Serie A TIM 2022/23. Il vantaggio è che ovunque tu sia potrai goderti la tua passione in totale mobilità.

Approfitta delle Offerte Amazon di Settembre e acquista Fire TV Stick 4K a soli 34,99 euro, invece di 59,99 euro. Grazie a questo dispositivo, poco più grande di una chiavetta USB, avrai una smart TV dalla quale accedere a tutte le tue piattaforme preferite godendoti i migliori contenuti disponibili. E visto le dimensioni contenute potrai portarla sempre con te.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.