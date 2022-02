Digitale terrestre: entro l'8 marzo meglio adeguarsi o perderete Mediaset

Segnatevi questa data, termine ultimo per adeguarsi al nuovo digitale terrestre e acquistare un televisore o decoder compatibili al DVB-T2 e alla codifica Mpeg-4. Altrimenti perderete tutti i canali Mediaset. Infatti, l'8 marzo 2022 verrà completato il processo di passaggio ai nuovi formati trasmissivi. In altre parole, tutti i canali Mediaset verranno trasmessi in alta qualità così come gli altri canali nazionali.

Digitale terrestre: in tutta Italia i canali verranno trasmessi in alta definizione

Se alcuni canali Rai saranno ancora visibili nelle vecchie frequenze per garantire l'informazione pubblica attraverso il telegiornale principale, tutti i canali Mediaset, nessuno escluso, sul digitale terrestre passeranno in alta definizione. Ecco il comunicato ufficiale che l'azienda del “biscione” ha pubblicato sulla sua pagina web:

Dall’8 Marzo servirà un decoder o televisore HD per ricevere nella migliore qualità audio e video disponibile tutti i canali del digitale terrestre. Sarà comunque ancora possibile ricevere i canali principali Mediaset ANCHE nei vecchi formati trasmissivi come misura temporanea. Tali canali temporanei saranno denominati “provvisori” per consentire ai telespettatori di distinguerli chiaramente e, in particolare, Rete 4, Canale 5, Italia 1 e il 20 – nella loro versione provvisoria – saranno visibili solamente ai canali 104, 105, 106 e 120 oltre che ai canali 504, 505, 506 e 520. Ai canali 4, 5, 6 e 20 del telecomando saranno invece disponibili solamente le versioni in alta definizione di questi canali.

Per concedere ancora tempo a chi si deve adeguare verranno lasciati Canale 5, Rete 4 e Italia 1 per poco in modalità provvisoria. Perciò, se sul tuo televisore compariranno questi canali con la dicitura “provvisorio” saprai che il tempo rimasto per aggiornare il tuo televisore è poco. Infatti, Mediaset spiega:

Quindi, se dopo la risintonizzazione dell’8 marzo dei canali riceverai solamente i canali Mediaset contraddistinti dalla denominazione “provvisorio” e NON troverai nessun canale Mediaset ai numeri 4,5 e 6 del telecomando, saprai che hai ancora poco tempo per dotarti di un nuovo decoder o televisore. Se invece il tuo decoder o televisore è fra la grande maggioranza di quelli già pronti a ricevere i nuovi formati in alta qualità, ignora i canali provvisori e goditi da subito la migliore qualità che il passaggio al nuovo digitale terrestre ti garantisce.

Diverso è invece il refarming che modifica le frequenze per lasciare libere quelle della banda 700 da destinare agli operatori mobili e alla loro rete 5G. Diversi utenti hanno segnalato difficoltà nel vedere i TGR della Rai dopo l'ultimo aggiornamento del digitale terrestre.