Digitale terrestre: il 3 gennaio arriveranno nuovi canali, come riceverli

Durante tutto il 2022 ci aspetta un calendario fitto di appuntamenti riguardo al nuovo digitale terrestre che, piano piano, sta migliorando la qualità della televisione italiana. Il 3 gennaio 2022 sarà una data importante che vedrà diversi cambiamenti, nuovi canali e contenuti aggiuntivi in arrivo. Scopriamo insieme come riceverli e far sì che ogni modifica in vista del DVB-T2 possiamo goderla dal nostro televisore o decoder digitale terrestre.

Digitale terrestre: nuovi canali in arrivo il 3 gennaio 2022

Attenzione al refarming che porterà una serie di cambiamenti al digitale terrestre proprio il 3 gennaio 2022. Questo richiederà a ogni utente l'impegno di risintonizzare il proprio apparecchio così che possa ricevere i canali esistenti, ma anche quelli nuovi e dalle nuove frequenze.

Tutto avrà inizio il prossimo 3 gennaio 2022. La prima Regione a essere oggetto di questa modifica sarà proprio la Sardegna. I canali interessati e che modificheranno la loro frequenza e la tecnologia di trasmissione dell'immagine sono fondamentalmente i principali dell'emittente Rai:

Rai 1;

Rai 2;

Rai 3;

Rai News 24.

Ovviamente non sarà solo la Sardegna, ma anche le altre Regioni si adegueranno al nuovo digitale terrestre. Ecco di seguito la calendarizzazione ufficiale, che potrebbe però subire alcune modifiche:

dal 3 al 7 gennaio 2022: Valle d'Aosta, Piemonte, Emilia-Romagna e Lombardia;

da febbraio 2022: Veneto, province di Trento e province di Bolzano;

da marzo 2022: Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Abruzzo, Molise e Marche;

da maggio a giugno 2022: Lazio, Campania, Toscana, Umbria e Liguria.

Come ricevere i nuovi canali

Quindi non sarà solo un cambio di numerazione, ma una vera e propria modifica di frequenza che rivoluzionerà anche l'uso del digitale terrestre. Ci sarà un miglioramento netto della qualità di immagine in alta definizione grazie alla nuova tecnologia Mpeg-4 che sostituirà la precedente Mpeg-2. Inoltre saranno aggiunti nuovi contenuti e ulteriori canali tematici.

Se avete un televisore o un decoder compatibili al DVB-T2 non dovrete preoccuparvi di nulla. Riceverete tutte le novità automaticamente. L'unica cosa da fare, per assicurarsi di riceverle, è di risintonizzare la lista dei canali. Si tratta di un procedimento semplice e veloce, ma che vi garantirà il costante accesso al nuovo digitale terrestre.