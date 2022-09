Digitale terrestre: 3 cose che un decoder deve assolutamente avere

Il tuo televisore non è compatibile con il nuovo digitale terrestre? Sicuramente, se ancora in buone condizioni, starai valutando l’acquisto di un decoder atto a ricevere la nuova tecnologia. Attenzione però perché è vero che ci sono tanti modelli in commercio molto validi, ma occorre sceglierne uno che abbia almeno 3 caratteristiche fondamentali.

Infatti, il risparmio è importantissimo. Nondimeno, è altrettanto fondamentale dotarsi di un apparecchio che possa durare nel tempo, che assicuri il massimo della compatibilità e che sia semplice e pratico da utilizzare. Anche perché il costo solitamente varia veramente di poco da un modello all’altro.

Quindi, prima di scegliere il tuo nuovo decoder digitale terrestre dai un’occhiata a questo articolo e confronta quello che leggerai con il modello sul quale hai messo gli occhi. Meglio ancora, lasciati consigliare in merito ai migliori decoder disponibili al miglior prezzo, così sarai certo di acquistare ciò che ti serve.

Digitale terrestre: quali caratteristiche deve avere un decoder

Sono esattamente 3 le caratteristiche che un nuovo decoder per digitale terrestre dovrebbe avere. Queste garantiscono longevità al prodotto, comodità e comfort nell’utilizzo e, infine, adattabilità al montaggio con il proprio televisore:

il decoder deve essere certificato DVB-T2 – HEVC Main 10 che è la nuova tecnologia trasmissiva in arrivo da gennaio 2023 con il prossimo e ultimo switch-off. Sono quindi queste due le certificazioni di compatibilità necessarie per aggiudicarsi un prodotto aggiornato e di nuova generazione;

il decoder deve essere dotato di un telecomando universale 2 in 1. Anche se questa sembra essere una caratteristica superficiale, diventerà fondamentale al momento del suo utilizzo. Pensate di dover gestire televisore e decoder con due differenti telecomandi. Al contrario, immaginate di averne solo comodo ed efficiente per tutti e due i dispositivi;

2 in 1. Anche se questa sembra essere una caratteristica superficiale, diventerà fondamentale al momento del suo utilizzo. Pensate di dover gestire televisore e decoder con due differenti telecomandi. Al contrario, immaginate di averne solo comodo ed efficiente per tutti e due i dispositivi; il decoder deve dotato di sintonizzazione automatica dei canali, aggiornamenti regolari programmati e organizzazione automatizzata dei canali secondo la Numerazione LCN Nazionale. In questo modo non dovrete interagire con il setup del dispositivo perché farà tutto autonomamente.

Un ottimo apparecchio che risponde in modo affermativo a tutte e tre le caratteristiche sopra menzionate è il Decoder Digitale Terrestre Edision Picco T265 a soli 27,78 euro. Lo trovi in offerta su Amazon ed è certificato DVB-T2 – HEVC Main 10.

Non solo ha il telecomando universale 2 in 1, la risintonizzazione automatica dei canali con aggiornamenti costanti, ma è dotato anche del supporto USB per collegarlo WiFi e poter accedere a YouTube e altri contenuti online. Inoltre, è dotato di due porte: una HDMI, più diffusa nei televisori recenti, e un’altra SCART, per chi ha un televisore più datato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.