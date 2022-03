Digitale terrestre: 26€ per il miglior decoder INVISIBILE (Amazon)

Un decoder invisibile è la soluzione migliore per passare al nuovo digitale terrestre senza che, a livello estetico, appaia alcuna modifica. Grande quanto uno smart stick, lo si collega dietro il televisore e – di fatto – la sua presenza non si nota.

Con le promozioni Amazon del momento, capita di avere la possibilità di portare a casa questo modello così particolare a prezzo decisamente democratico. Quello di Strong, fra i migliori in circolazione, adesso lo prendi a 26€ circa appena. Basta completare subito l'ordine per approfittarne. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Digitale terrestre: il decoder invisibile è un'ottima soluzione

Soprattutto se la TV è appesa al muro, l'idea di dover mettere un dispositivo (con tutti i suoi cavi) che bisogna appoggiare al primo mobile utile nelle vicinanze, non è il massimo.

Se ne perderebbe in estetica, ma soprattutto in praticità. Per questo sono stati inventati dei prodotti così piccoli e compatti, che puoi addirittura alimentare con la porta USB dietro la televisione, se presente.

Perfettamente compatibile con il nuovo codec HEVC Main 10, bastano pochi minuti per effettuare i collegamenti e la configurazione iniziale. Da quel momento in poi, potrai continuare a guardare i tuoi programmi preferiti anche dopo che il passaggio al nuovo digitale sarà completo.

Il decoder per il nuovo digitale terrestre ci sarà, sarà completo, ma di fatto scomparirà dietro la TV, risultando quindi invisibile. Se a questo di aggiungi che adesso bastano 26€ circa appena per accaparrarti l'ottimo modello di Strong, allora l'affare è servito. Completa adesso l'ordine da Amazon per approfittare della promozione. Godi anche di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.