Digitale Terrestre: 21€ per il decoder con Internet e funzioni smart

Il momento di preparare la televisione al nuovo digitale terrestre DVB T2 può essere la giusta occasione per aggiungere anche nuove feature alla TV. Con questo decoder premium, attualmente in sconto su Amazon a prezzo decisamente interessante, ottieni un dispositivo dotato anche di media player e connessione a Internet.

Un prodotto che è super compatto, dotato di sintonizzazione automatica e piena compatibilità allo standard HEVC Main 10, ovvero quello necessario per il passaggio al nuovo modo di guardare la TV. A questo prezzo, non compri un dispositivo a caso, ma uno fra i più scelti in assoluto. Completa l'ordine al volo e accaparratelo a 21€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata.

Digitale terrestre: è questo il miglior decoder per qualità e prezzo

Un dispositivo super compatto e leggero, che puoi configurare in totale autonomia e in semplicità. Non servono installatori per metterlo in funzione. Con il telecomando 2 in 1 potrai gestire sia la TV che il dispositivo e non servirà quindi averne diversi sparsi per casa.

La porta USB anteriore è perfetta per permetterti di utilizzare il prodotto come un vero e proprio media player. Basterà inserire le tue memorie esterne e potrai riprodurre video, foto e audio che ci sono a bordo. Non potrebbe essere più semplice, insomma. Inoltre, come anticipato, è possibile anche collegarlo a Internet. In questo modo, potrai accedere a feature aggiuntive oltre che aggiornare il firmware. La connessione puoi effettuarla tramite inserendo una chiavetta di rete WiFi (non inclusa in confezione) direttamente nella porta USB.

Insomma, un prodotto che va ben oltre la compatibilità con il nuovo digitale terrestre, questo ottimo decoder. L'Edision Picco T265+, a questo prezzo, è un vero e proprio affare. Non perdere l'occasione Amazon del momento: completa l'ordine al volo per approfittarne, godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.