Digitale terrestre: 21€ per il decoder avanzato con media player

La ricerca di un decoder per il nuovo digitale terrestre che non costi una fortuna e vada bene per tutte le TV, è finita. Questo modello, che su Amazon trovi a 21€ circa appena, ha tutto quello che serve e anche di più.

Infatti, oltre a essere pienamente compatibile con il nuovo standard per guardare i tuoi canali preferiti, ha un'uscita HDMI e una SCART. Questo implica che puoi connetterlo anche ai televisori più vecchi senza problema alcuno.

Inoltre, è un prodotto avanzato perché – tramite la porta USB anteriore – puoi inserire delle memorie esterne e riprodurre i contenuti audio e video che ci sono a bordo, come un vero e proprio media player. Per finire, dietro c'è un ingresso Ethernet per consentire il collegamento a Internet e accedere ad altre feature.

Insomma, a questo prezzo è difficile trovare di meglio. Completa l'ordine adesso per averlo a 21€ circa appena. Le spedizioni sono gratis, offerte dai servizi Prime, ma i tempi un po' più lunghi. Infatti, l'elevata richiesta ha limitato la disponibilità in magazzino.

Digitale terrestre: decoder avanzato a prezzo accessibile

Super semplice da configurare, i collegamenti sono assolutamente elementari. Infatti, sta a te decidere se connettere anche il cavo di rete per l'accesso a Internet. Diversamente, potrai comunque gustarti i tuoi programmi preferiti e usare il dispositivo come media player.

Non preoccuparti della compatibilità futura. Infatti, il supporto al codec HEVC Main 10 (H.265) ti consentirà di continuare a guardare la televisione senza problemi anche dopo che lo switch off sarà completo.

