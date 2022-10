Digitale terrestre: 20€ per il più POPOLARE dei decoder smart

Il momento di passare al digitale terrestre DVB T2 è certamente un’ottima occasione per aggiungere funzionalità avanzate al tuo televisore. Scegliere un modello di decoder smart con così tante funzioni, come quello ormai super popolare su Amazon, è certamente un’ottima scelta. Il celeberrimo Edision Picco T265+ ha ben pochi rivali: funziona anche come media player e puoi collegare un’antenna specifica per collegarlo a Internet tramite WiFi.

Se poi approfitti di uno sconto temporaneo, che rende il prezzo incredibilmente appetibile, allora l’affare è servito. Completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 20€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Digitale terrestre: il decoder smart è un’ottima scelta

Un prodotto incredibilmente semplice da installare e iniziare subito a utilizzare. Complice la massima compatibilità con il codec HEVC Main 10, non ci saranno problemi: potrai guardare i tuoi canali preferiti senza alcun problema o interferenza. Puoi collegarlo al televisore tramite porta HDMI oppure SCART: doppia compatibilità.

Il suo cuore smart è tutto nella porta USB integrata sulla parte anteriore. A lei puoi collegare memorie esterne e riprodurre i contenuti multimediali che ci sono a bordo (audio, video e foto), ma non solo. Infatti, hai anche la possibilità di collegare un’antenna WiFi (da acquistare a parte) così da poter collegare a Internet il tuo decoder e accedere così a funzionalità avanzate.

Insomma, un prodotto più che completo, che ti permette di accedere senza problemi al nuovo digitale terrestre, ma anche di ottenere funzionalità supplementari. Assolutamente non male, considerando che puoi abbinarlo anche agli schermi più vecchi grazie alla presenza della porta SCART. Completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 20€ circa appena da Amazon. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido: a questo prezzo durerà pochissimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.