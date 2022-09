Digitale terrestre: dal 2023 potrai vedere la TV su un vecchio televisore

Tutti ormai sanno che da gennaio 2023 verrà attivato il nuovo standard di trasmissione del digitale terrestre. In altre parole, saremo obbligati ad adeguarci all’arrivo del DVB-T2 nelle nostre case se vorremo continuare ad assistere alle programmazioni in chiaro.

Tuttavia, molti si stanno chiedendo se sarà possibile continuare a vedere la TV anche dal vecchio televisore. La risposta è sì, ma ovviamente sarà indispensabile dotarlo di un apparecchio provvisto di sintonizzatore TV compatibile con la nuova tecnologia trasmissiva.

Addirittura, per rendere l’idea, potenzialmente anche i televisori CRT a tubo catodico sono potenzialmente adattabili al nuovo digitale terrestre. Occorre però dotarli di un decoder compatibile che riesca a connettersi attraverso le porte disponibili.

Perciò, il nostro consiglio è sempre quello di acquistare un decoder che abbia sia la porta HDMI, per i televisori più recenti, sia la porta SCART, per quelli più datati. In questo modo non ci sarà il pericolo di dover rendere il tuo acquisto perché compatibile al nuovo DVB-T2, ma non alla tua TV.

Digitale terrestre: come ricevere il DVB-T2 anche su un vecchio televisore

Chiarito questo aspetto, vediamo ora come ricevere il nuovo digitale terrestre su un vecchio televisore. Non sarà necessario spendere una fortuna perché grazie ad Amazon avrete a disposizione tantissimi dispositivi compatibili al DVB-T2 e al Bonus TV Decoder.

Noi ti consigliamo il Decoder DVB-T2 Digiquest Easy Scart. Acquistalo a soli 34,99 euro, invece di 44,90 euro. Non solo ha la duplice porta, HDMI e SCART, per essere compatibile con tutti i televisori, ma è così piccolo che lo nascondi dietro la tua TV. Tra l’altro è dotato anche della modalità registrazione.

Si tratta di un prodotto intelligente perché ha tutto quello che ti serve per ricevere il nuovo digitale terrestre. In più però ha anche il vantaggio di essere discreto, te lo dimenticherai dietro il televisore. Inoltre, grazie alla funzione CEC, potrai utilizzare il telecomando della stessa TV per controllare il Decoder.

