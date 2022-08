Digitale Terrestre: 19€ per questo decoder SMART pazzesco (Amazon)

Un decoder smart praticissimo, perfetto per il nuovo digitale terrestre DVB T2, a prezzo ridicolo Amazon adesso. Con 19€ circa appena risolvi il problema del nuovo modo di guardare la televisione, ma non solo. Infatti, puoi anche sfruttare funzionalità aggiuntive come la connessione a Internet tramite WiFi (chiavetta non inclusa) oppure la possibilità di collegare memorie esterne per riprodurre i contenuti che ci sono a bordo.

Non perdere l’occasione di fare un eccezionale affare: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Decoder nuovo digitale terrestre: il modello da scegliere

Super semplice da usare e configurare, è perfetto per continuare a guardare i tuoi canali preferiti anche a passaggio avvenuto. Dotato di pratico telecomando, e interfaccia utente facilissima e intuitiva, in un attimo sarà pronto all’uso. Basterà collegarlo all’alimentazione elettrica tramite porta USB e alla TV tramite porta HDMI. Dopo la configurazione iniziale, potrai subito iniziare a usarlo.

Il suo cuore “intelligente” è dato dalla possibilità di utilizzarlo come media player, inserendo memorie esterne (anche di tipo USB) tramite le porte integrate e non solo. Infatti, puoi anche collegare un’antennina WiFi (come questa) e collegare il dispositivo a Internet in modo da accedere a funzionalità aggiuntive.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.