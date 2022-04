Diffusore aromi SMART assurdo: app o voce, è anche un tavolino (39€)

Te lo anticipo: questo diffusore d'aromi smart costa così poco solo perché è in offerta lampo su Amazon. Potresti provare a prenderlo ed è già tornato a oltre 50€ perché quello è il suo prezzo.

A 39€ è un affare assurdo perché è un piccolo tavolino, con serbatoio da oltre 1 litro, che quindi dura tantissimo. In più è smart quindi puoi gestirlo con l'applicazione per smartphone, ma anche con la voce tramite Alexa e GoogleAssistant. Io l'ho puntato da tempo e adesso, finalmente, l'ho comprato al prezzo che non speravo proprio: completa l'ordine anche tu per provare ad approfittarne. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Diffusore di aromi smart: è anche un tavolino

Un oggetto d'arredo, pronto a deodorare l'ambiente in pochi secondi. Personalmente preferisco questo tipo di prodotto al classico deodorante, le cui ricariche normalmente costano un sacco.

A colpirmi di questo gioiellino sono state le sue caratteristiche. Innanzitutto, è l'unico che fa anche da piccolo tavolino: puoi metterlo direttamente sul pavimento se lo desideri, ha tre gambe a sorreggerlo. Inoltre, il serbatoio da 1 litro è super capiente e permette al prodotto di funzionare per un sacco di ore di seguito, senza doverlo ricaricare. L'olio essenziale da aggiungere costa pochissimo e puoi sbizzarrirti con mille fragranze diverse, cambiando ogni volta che lo desideri il profumo della casa.

Se poi ci aggiungi il suo cuore smart, te ne innamori. Infatti, puoi collegarlo a Internet sfruttando il WiFi e – tramite l'applicazione per smartphone – ne gestisci ogni aspetto. Non solo, puoi comandarlo anche usando la voce, se disponi di uno speaker con Alexa o Google Home. Per finire, integra anche un LED RGB, che ti regala illuminazione soffusa di diversi colori: perfetto per creare l'atmosfera serale perfetta.

Ora che il prezzo è crollato su Amazon, finalmente ho potuto togliermi uno sfizio che rincorrevo da tempo e comprare il mio diffusore d'aromi smart. A 39€ circa appena, vale assolutamente la pensa accaparrarselo: completa l'ordine al volo se è ancora disponibile. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.