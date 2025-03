Difenditi dalle frodi digitali con Incogni: ora con il 55% di sconto

Nel mondo digitale di oggi, proteggere i propri dati è diventato essenziale per evitare di finire vittima di frodi online. Ecco perché Incogni è uno strumento sempre più utile: agisce in tua difesa eliminando le informazioni personali da database di marketing, data broker e altri soggetti che spesso sono all’origine di spam, phishing, e truffe digitali.

Grazie all’offerta attualmente attiva, puoi abbonarti al piano annuale di Incogni a soli 6,29€ al mese, con sconto del 55%, utilizzando il codice SWITCHON al momento dell’acquisto.

Come ti protegge Incogni dalle truffe online

Le informazioni personali che circolano online – nome, email, numero di telefono, indirizzo – vengono spesso raccolte e rivendute da intermediari digitali. Quando questi dati finiscono in mani sbagliate, il rischio di subire tentativi di phishing, truffe via SMS o chiamate sospette aumenta notevolmente.

Incogni interviene per conto tuo, contattando automaticamente decine di data broker e richiedendo la cancellazione dei tuoi dati sensibili, nel pieno rispetto delle normative sulla privacy come il GDPR e il CCPA. L’intero processo è automatizzato: una volta attivato, lo strumento continua a monitorare e intervenire nel tempo.

Incogni ha anche altre funzionalità molto interessanti per la protezione dei propri dati, ovvero:

Aggiornamenti regolari sullo stato delle richieste di cancellazione;

Protezione da profilazione pubblicitaria invasiva;

Riduzione dello spam e delle chiamate indesiderate;

Interfaccia semplice e gestione 100% automatica.

Se ti sei mai chiesto come mai ricevi email sospette o telefonate da numeri che non conosci, Incogni può essere la risposta che cercavi. Non aspettare che sia troppo tardi: con il codice SWITCHON, hai diritto a 12 mesi di protezione a 6,29€ al mese (anziché il prezzo pieno), grazie allo sconto del 55%. Un piccolo investimento per una difesa efficace contro i rischi digitali di ogni giorno: vai sul sito di Incogni e inizia a proteggerti.