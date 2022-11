Dietro questo smartwatch MOZZAFIATO a 36€ c'è Xiaomi (e si vede)

Uno smartwatch che proprio non ti aspetti di poter prendere spendendo così poco. Eppure, grazie allo zampino di Xiaomi, è assolutamente possibile. Infatti, questo wearable è realizzato dal brand Haylou, che gravita proprio all’interno dell’ecosistema del colosso cinese. Se, a un equilibrio fra qualità e prezzo già eccellente, ci aggiungi un momento promozionale, allora l’affare è servito.

Dotato di design elegante, ampio display e una marea di funzioni dedicate a sport, salute e gestione delle notifiche, adesso puoi portarlo a casa a 36€ circa appena da Amazon. Per approfittarne, basta spuntare il coupon in pagina completare l’ordine al volo. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in offerta super limitata.

Da Xiaomi uno smartwatch spettacolare in sconto

Indossalo al polso e tieni sotto controllo tutte le notifiche in arrivo sullo smartphone. Grazie a lui, non sarà necessario prenderlo ogni volta che suona. Dall’ampio display, puoi leggere senza fatica tutti gli avvisi in arrivo. Ovviamente, non dovrai limitarti solo a questo.

Infatti questo elegante dispositivo è pronto a diventare il tuo più stretto alleato digitale. Scegli fra le tante modalità sportive disponibili quella che più ti interessa, allenati, monitorare le performance registra tutti i dati all’interno dell’applicazione per smartphone. Si occuperà di tutto il tuo device e tu potrai consultare le informazioni ogni volta che lo desideri.

Ancora, è pronto a essere il tuo più affidabile assistente per salute e benessere. Monitoraggio del battito cardiaco, controllo della quantità di ossigeno nel sangue e anche verifica della qualità del riposo notturno.

Oltre a questo, questo wearable è dotato di un sacco di altre funzionalità, tutte da scoprire. Ottima qualità a prezzo piccolissimo per questo smartwatch parte dell’ecosistema Xiaomi. Non perdere l’occasione di prenderlo adesso da Amazon a 36€ circa appena: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.