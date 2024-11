Dieci anni di Apple Watch: nella beta di iOS un indizio sulle celebrazioni?

Apple Watch ha appena festeggiato il suo decimo anniversario lo scorso settembre. O forse no? Apple ha presentato per la prima volta l’Apple Watch il 9 settembre 2014, ma non è stato rilasciato fino al 24 aprile 2015. Ma qualcuno, effettivamente, si aspettava che Apple celebrasse un decennio del suo celebre orologio, magari con un redesign o l’arrivo di nuovi modelli. Invece, l’anniversario non è stato nemmeno menzionato, suggerendo che verrà ricordato con molta probabilità ad aprile. La conferma sembrerebbe arrivare proprio dal codice della beta di iOS 18.2.

Un nuovo badge o un nuovo smartwatch?

Gli utenti che hanno esaminato il codice della beta dell’ultimo sistema operativo iOS, la versione 18.2, hanno infatti trovato le parole “Ten Year Celebration”, che non lasciano troppo spazio a dubbi. Il codice menziona anche l’introduzione di un nuovo traguardo: Apple potrebbe avere in programma di celebrare i dieci anni di Apple Watch rilasciando, semplicemente, un nuovo badge esclusivo?

Inizialmente si credeva (e l’ipotesi non è ancora del tutto sfumata) che Apple avrebbe celebrato il suo primo decennio rilasciando Apple Watch X: uno smartwatch riprogettato, in arrivo nel 2024 o nel 2025, con un nuovo sistema di banda magnetica che avrebbe consentito l’uso di una batteria più grande, un design più sottile e un display microLED con uno schermo più nitido e colori migliorati.

Alcune di queste caratteristiche le troviamo già in Apple Watch Series 10, rilasciato lo scorso settembre, che risulta più sottile con un display più grande, ma senza un nuovo sistema di attacco del cinturino. Per avere questa e altre migliorie dovremo probabilmente attendere fino al 2025, fino al lancio del presunto Apple Watch X.