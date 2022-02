Diciamo "addio" al miglior cameraphone del 2021

Anche se i Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra 5G non hanno venduto esattamente come il pane dal loro debutto commerciale all'inizio del 2021, Samsung sogna di nuovo in grande, anticipando l'enorme domanda globale per la sua prossima famiglia di smartphone di fascia alta. Inoltre, per preparasi al debutto dei nuovi modelli, ha appena tolto dal commercio il suo flagship dello scorso anno, il cameraphone per eccellenza. Stiamo parlando del Galaxy S21 Ultra 5G.

Il cameraphone di Samsung ci lascia, ma niente paura

Il Galaxy S22 Ultra in particolare dovrebbe rivelarsi eccezionalmente popolare. Poiché Samsung è senza dubbio al lavoro per produrre il maggior numero possibile di unità S22 Ultra nel bel mezzo di una grave carenza di chip in tutto il settore, non è stato sorprendente vedere la maggior parte delle varianti S21 Ultra “sold out” da diverse settimane.

Ma ora il più grande OEM di telefoni cellulari al mondo ha portato le cose al livello successivo, ritirando completamente il super-ammiraglia da 6,8 pollici dello scorso anno dal suo sito Web statunitense.

Addio, dolce gigante, noi… ti abbiamo amato le tue fotografie!

Sì, signore e signori, sembra che sia giunto il momento di dire addio al miglior cameraphone Android del 2021. Non versate lacrime e non abbiate il cuore spezzato. Sapevamo tutti che questo momento sarebbe arrivato. Soprattutto nel 2022, con la suddetta crisi globale dei chip che rende ancora difficile per molte aziende mantenere un inventario soddisfacente di device di fascia alta di più generazioni.

Per essere chiari qui, il Galaxy S21 Ultra non è più offerto come opzione per i potenziali acquirenti (almeno in USA) che visitano la sezione S21 sul sito Web ufficiale di Samsung. L'S21, l'S21+ e, naturalmente, l'S21 FE sono tutti presenti, il che significa che i primi due modelli potrebbero rimanere in circolazione (almeno per un po') dopo che i loro successori saranno presentati domani, mercoledì 9 febbraio.

L'S21 Ultra 5G, d'altra parte, è quasi sicuramente andato per sempre, almeno per quanto riguarda gli utenti negli Stati Uniti. Naturalmente, la ricerca su Google per il telefono continuerà a produrre gli stessi risultati di prima e sarete in grado di acquistare il device (almeno per un po') dai rivenditori di telefoni ricondizionati o su Amazon.

Sebbene il membro più grande e avanzato della famiglia S21 non sembri ancora scomparso dal sito Web di Samsung in molti altri paesi, S21 Ultra con SoC Exynos 2100 è esaurito praticamente ovunque in Europa al momento della stesura di questo articolo.

Ad ogni modo, appuntamento a domani per il lancio dei nuovi flagship: non siamo più nella pelle!

