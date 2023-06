Diablo 4 non funziona a causa di un attacco DDoS: ecco la soluzione

Diablo 4 è stato colpito da un attacco DDoS che rende inaccessibili i server, causando l’impossibilità di accedere al gioco (che richiede una connessione sempre attiva). I malfunzionamenti si concentrano, in particolare, negli USA ma anche in Europa e in Italia ci sono segnalazioni di server inaccessibili o comunque di evidenti rallentamenti nell’accesso al gioco.

La soluzione proposta dal team di supporto di Blizzard, con l’obiettivo di mitigare gli effetti dell’attacco DDoS ai server di Diablo 4, è rappresentata dal ricorso ad una VPN. Sfruttando una connessione tramite rete VPN (senza limiti di traffico dati e di velocità) è possibile ridurre fino ad azzerare gli effetti dell’attacco DDoS, migliorando l’esperienza d’uso.

Attacco DDoS a Diablo 4: come risolvere

Per il momento, il team di supporto di Blizzard consiglia di ricorrere ad una VPN per rendere sicuro e stabile il collegamento con i server di Diablo 4 in attesa che gli effetti dell’attacco DDoS, iniziato alcuni giorni fa, si esauriscano. Si tratta di un rimedio facile da mettere in pratica e che si sta dimostrando efficace per mitigare gli effetti dell’attacco in corso.

